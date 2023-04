Elmshorn: Annina Semmelhaack macht ihren Fans ein spezielles Angebot

Die Unternehmerin tritt bei der Kommunalwahl für die FDP an. Damit ihre Plakate hängen bleiben, hat sie nun eine besondere Idee.

Elmshorn. „Ich bin Ihre starke Stimme im Kreis Pinneberg.“ Mit diesen Worten wirbt FDP-Politikerin und Ex-ErotikstarAnnina Semmelhaack auf ihrer Webseite um Stimmen der Wählerinnen und Wähler in Elmshorn für die Kommunalwahl am 14. Mai. Auf ihrem Instagram-Account informiert sie zudem regelmäßig über ihren Wahlkampf.

Und dieser findet nicht nur im Internet statt. Auch auf den Straßen Elmshorns ist das markante Konterfei von Annina Semmelhaack auf zahlreichen FDP-Plakaten zu sehen. „Mit unseren Wahlplakaten möchten wir im Zuge der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein Aufmerksamkeit erwecken und überzeugen“, schreibt sie auf Instagram.

Annina Semmelhaack macht ihren Fans ein spezielles Angebot

Die Unternehmerin und ehemalige Erotik-Darstellerin tritt bei der Kommunalwahl für die Elmshorner FDP an, steht auf einem aussichtsreichen Listenplatz. „Wir möchten aber vor allem auch eines: an unsere Gesellschaft appellieren, Ihre Stimme einzusetzen und zu wählen. Wir haben dieses Privileg und davon lebt unsere Demokratie“, so Semmelhaack.

Die Plakate machen der 47-Jährigen allerdings Sorgen, denn sie befürchtet, dass diese zum Ziel von Vandalismus werden könnten. „Plakate sind im Wahlkampf leider ein beliebtes Ziel von Zerstörung und Beschädigung – auch als Ausdruck des Frustest einzelner BürgerInnen“, schreibt Semmelhaack.

Um eben das zu vermeiden, macht sie im gleichen Instagram-Posting ein Angebot: Unbeschädigte Plakate wolle sie nach dem 14. Mai signieren und gegen eine kleine Spende zugunsten einer Hilfsorganisation übergeben. Interessenten könnten sich unter dem Stichwort „Signatur Plakat“ an die FDP Elmshorn wenden.

Ende 2022 war Annina Semmelhaack durch die Trennung vom Elmshorner Unternehmer Theodor Semmelhaack und ihre neue Liebe zum FDP-Politiker Hagen Reinhold in die Schlagzeilen geraten. Im Februar gab sie ihren Vorstandsposten bei der Elmshorner Bürgerstiftung ab.