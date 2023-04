Schule Rellingen: Riesenandrang - Caspar-Voght-Schule muss erweitert werden

Erst 2021 ist ein Neubau in Betrieb genommen worden. Doch der reicht nicht mehr. Nun werden erneut Millionen in Rellingen verplant.

Rellingen. Die Erweiterung der Caspar-Voght-Schule in Rellingen ist längst beschossen – die Bauarbeiten beginnen aber jetzt, in den Osterferien. Hintergrund der erneuten Erweiterung ist die enorme Nachfrage an lernwilligen Schülern. Satte 1270 Schüler hat die Schule bereits aktuell, ein Superlativ im Land.

Viele Eltern möchten ihre Kinder auf diese Schule schicken, die seit 2016 eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe ist. Insbesondere der Ansturm für den Besuch der Oberstufe sei nach Angaben der Schule hoch. Erst 2021 war eine erste Erweiterung – inklusive einer Mensa – final abgeschlossen worden. Kostenpunkt: Etwa 22 Millionen Euro.

Schule Rellingen: Caspar-Voght-Schule wird nochmals erweitert

„Die Oberstufe an der Caspar-Voght-Schule hat sich innerhalb weniger Jahre zur zweitgrößten an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein entwickelt“, heißt es in einer Mitteilung der Caspar-Voght-Schule (CVS).

Freude in Rellingen an der Caspar-Voght-Schule: Frank Kutzinski (v.l., Rektor des Förderzentrums), Michael Bruhn (stellv. Schulleiter CVS), Jochen Kähler (Schulleiter CVS), Martina Roy (Vorsitzende im Schulausschuss), Bürgermeister Marc Trampe, sowie die Mitarbeiter der Gemeinde (Dagmar Schudak, Kim Schmuck und David Beverungen).

Foto: Jessica Müller

Um der Nachfrage gerecht zu werden, „aber auch um die Anforderungen der neuen Oberstufenverordnung zu erfüllen, wird die Schule noch mal erweitert.“ Die Verordnung fordert unter anderem, dass mehr in Gruppen und Kursen unterrichtet werden soll.

Schulleiter: „Zukunftssichere Perspektive mit vernünftiger Raumausstattung“

Die Kapazitätsgrenze musste ein weiteres Mal verschoben werden. ,Der Erweiterungsbau sichert uns eine zukunftssichere Perspektive mit einer vernünftigen Raumausstattung zu‘‘, sagt Jochen Kähler, Schulleiter der CVS.

Mit Fertigstellung des Neubaus wird auch das Förderzentrum, seit 2016 in der Heidestraße untergebracht, zurück an den Schulweg ziehen. Kürzlich ist bereits der Parkplatz vor dem geplanten Neubau gesperrt und die Baustellenfläche eingerichtet worden.

Neubau Caspar-Voght-Schule: Erst Abriss- dann Bauarbeiten

Dann weichen die alte Hausmeisterwohnung und das Fahrradständerhäuschen. Neue Fahrradbügel in Höhe der Turnhalle stehen bereits. Im Mai starten dann die Bauarbeiten auf einer gut 2300 Quadratmeter großen Fläche für den neuen, dreigeschossigen Trakt, optisch im gleichen Stil wie die bereits bestehenden Gebäude. Die Fertigstellung für den gut 7,3 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau ist für Sommer 2024 geplant.

Das Geld ist im Gemeindehaushalt angesetzt – es kommen noch weitere Ausgaben für Planungskosten und die Gestaltung des Außenbereichs. hinzu. .,,Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei allen Fraktionen bedanken“, sagt Martina Roy, Vorsitzende im Schulausschuss. Die Entscheidung für den Erweiterungsbau sei kurzfristig beschlossen worden, „somit konnten wir schnell handlungsfähig planen.‘‘

Für Eltern, die ihre Kinder zum DRK-Kindergarten bringen oder abholen, gibt es Kurzzeitparkplätze in der ersten Bucht des Parkplatzes an der Hempbergstraße.