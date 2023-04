Dringende Straßenbaumaßnahmen sollen jetzt in Quickborn starten. Der Zustand der vier betroffenen Wege habe sich „drastisch verschlechtert“, darum sollen alle gleichzeitig repariert werden. (Symbolbild)

Nachdem sich die Arbeiten an dem miserablen Straßenquartett in Quickborn verzögert hatten, soll nun in einem Rutsch saniert werden.