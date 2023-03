Elmshorn: Unverpackt-Laden gerettet – und zwar als Genossenschaft

Elmshorn. Es ist vollbracht. Die Simpel Unverpackt Elmshorn eingetragene Genossenschaft ist Realität. Künftig wird der Laden an der Kirchenstraße 4 in Elmshorn gemeinschaftlich getragen. Für weniger Plastikmüll und mehr Nachhaltigkeit.

Vorausgegangen war ein langer Prozess. Im Januar wurde die Idee der Öffentlichkeit vorgestellt. „Die Resonanz war überragend“, sagt Jannes Meyer von Simpel Unverpackt Elmshorn. Mehr als 100 Menschen kamen zur Infoveranstaltung.

Ziel erreicht: Elmshorner Unverpackt-Laden ist nun eine Genossenschaft

Innerhalb weniger Wochen war das Mindestziel erreicht, kurze Zeit später die Zusagen für die benötigten 600 Anteile. Jetzt können die Interessierten den Unverpackt-Laden ganz konkret unterstützen. Und damit dazu beitragen, dass die Genossenschaft ein breites Sortiment anbieten kann. Wer möchte, kann auch ehrenamtlich im Geschäft mithelfen.

Jetzt ist der Fortbestand des Unverpackt-Ladens erstmal gesichert. Anträge für eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft gibt es jetzt online auf der Simpel-Unverpackt-Webseite zum Download oder in Papierform im Geschäft. Das ist allerdings erst am 1. April wieder geöffnet. Dann soll die „Neueröffnung“ gefeiert werden.

Simpel-Unverpackt-Team stellt sich im Apollo vor

Zuvor gibt es aber noch eine Infoveranstaltung. Am Mittwoch, 29. März, stellt sich das neue Simpel-Unverpackt-Team im Apollo, Königstraße 25, vor. Beginn ist um 19 Uhr. Der neue Aufsichtsrat und Vorstand präsentieren sich selbst und die Ideen für die Zukunft des Ladens.

Denn der Elmshorner Unverpackt-Laden sei eine Herzensangelegenheit, sagt Jannes Meyer. „Und das nicht nur für mich, auch für unsere Kunden. Wir haben schon sehr viele Menschen mit unserer Idee von nachhaltigem Einkaufen erreichen können. Aber der Laden hat noch so viel Potenzial.“ Potenzial, dass nun gemeinsam voll ausgeschöpft werden soll.

Elmshorn: Unverpackt-Laden sucht nun Mitglieder

Dass der Laden überhaupt in eine Genossenschaft umgewandelt werden sollte, ist der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Das Kaufverhalten habe sich geändert, die Entwicklung des Geschäfts sei anders verlaufen, als gedacht, sagt Meyer. Nun ist dafür eine Lösung gefunden worden. Und unverpackt einkaufen auch in Zukunft in Elmshorn möglich.

Wer Genossenschaftsmitglied werden möchte, kann einfach einen Beteiligungsantrag ausfüllen und abgeben. Anschließend muss nur noch die Summe für die Anteile überwiesen werden. Die beläuft sich auf 70 Euro pro Anteil. Wichtig: Der Antrag muss im Original vorliegen.