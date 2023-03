Spielbanken: Deutschlands bester Dealer kommt aus Schenefeld

Schenefeld. Mit Tobias Hellberg hat ein Lokalmatador die erste German Dealer Championship gewonnen. Die in dieser Woche im Casino Schenefeld ausgetragene Deutsche Meisterschaft ging damit an den Starter aus Schleswig-Holstein.

Und Tobias Hellberg hat seinen Heimvorteil genutzt – arbeitet er doch als Croupier im Casino Schenefeld. Voriges Jahr, als er noch in den Diensten der Kieler Spielbank stand, hatte sich der 34-Jährige bereits den landesweiten Meistertitel gesichert.

Schenefeld: Croupier aus Casino bei Hamburg ist bester Dealer Deutschlands

Insgesamt 22 Croupiers aus elf staatlich konzessionierten Spielbankgesellschaften traten in verschiedenen Disziplinen der klassischen Casino-Spiele Roulette und Black Jack gegeneinander an.

In mehreren 15-minütigen Wettkampfrunden stellten die Croupiers ihr Können in Bezug auf Gastfreundlichkeit, technische Fähigkeiten und Spielkontrolle unter Beweis.

Die 22 Teilnehmer wurden von Juroren aus anderen Bundesländern bewertet

Sie wurden von Jurorinnen und Juroren aus anderen Bundesländern bewertet, die in ihrem Berufsalltag beispielsweise Croupiers ausbilden oder das Spielgeschehen in ihren Casinos leiten.

Alle Gewinner der verschiedenen Wettbewerbe der German Dealer Championship: Oleksander Perets (Hamburg, von links), Jun Kimura (Nordrhein-Westfalen), Josef Hlubucek (Sachsen-Anhalt), Sylvestra Kowalczyk (Sachsen-Anhalt), Mario Matta (Berlin), Tobias Hellberg (Schleswig-Holstein), Temin Joguncic (Baden-Württemberg), Irini Tatidou (Baden-Württemberg) und Anita Jovanova (Niedersachsen).

Foto: Casino Schenefeld

In mehreren Side-Events konnten die Teilnehmer zudem ihre Fähigkeiten noch detaillierter demonstrieren: In Wettbewerben wie „Best Chipper“, „Best Card Handler“ und „Best Mathematician“ präsentierten sie die anspruchsvollen Anforderungen ihres Berufs – bei denen es unter anderem auf Fingerfertigkeit und Kopfrechnen ankommt.

Schenefeld: Die ersten beiden Sieger fahren zur European Dealer Championship

Neben Pokal, Titel und einem Preispool von mehr als 10.000 Euro gewannen der Erst- und Zweitplatzierte ein Ticket für die European Dealer Championship in Brüssel, bei der sie Deutschland im Juni 2023 vertreten werden. Hinter dem Schenefelder Hellberg sicherte sich Jun Kimura das Ticket. Der zweite Platz ging an den Mann von den Merkur Spielbanken aus Nordrhein-Westfalen.

Die German Dealer Championship wurde erstmals in Deutschland ausgetragen und soll jährlich an wechselnden Standorten fortgesetzt werden. Bei der Erstauflage in Schenefeld konnten auch Besucher den Wettbewerb verfolgen.