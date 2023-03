Der 62-Jährige räumte mehrere Taten ein, die sich in den vorigen Wochen gegen Mittag auf Schulwegen ereignet haben sollen.

Die Polizei hat in Quickborn einen Exhibitionisten festgenommen (Symbolfoto).

Quickborn. Die Polizei hat in Quickborn einen 62 Jahre alten Exhibitionisten festgenommen. Der Mann soll in den vergangenen Wochen an der Heidkamp- sowie der Goethestraße Kindern seinen Penis gezeigt haben.

Am Dienstag meldeten sich zwei Schülerinnen bei der Polizei und zeigten Vorfälle an, die sich vorigen Donnerstag sowie Montag an der Heidkampstraße ereignet haben.

Quickborn: Vor Kindern entblößt – Polizei nimmt Exhibitionist fest

Dort sei ihnen auf dem Gehweg zwischen 14 und 14.30 Uhr ein etwa 50 bis 60 Jahre Mann begegnet, der sich vor ihnen entblößt haben und dann weitergegangen sein soll. Der Mann sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dick gewesen, er habe sich nicht mit ihnen unterhalten.

Die Schülerinnen sagten weiter aus, dass der Exhibitionist kurze, schwarze beziehungsweise leicht ergraute Haare und helle Haut haben soll. Er ging leicht nach vorne gebeugt, trug eine dunkelgrüne Jacke und eine Brille mit leichter Tönung oder eine Sonnenbrille.

Gute Personenbeschreibung führt die Polizei direkt zum Täter

Aufgrund dieser Aussagen waren am Folgetag mehr Polizeikräfte in der Eulenstadt unterwegs – und wurden fündig. Sie entdeckten einen Mann, auf den die Beschreibung der Mädchen passte. Bei der Kontrolle blieb den Beamten auch nicht verborgen, dass ihr Gegenüber unter seiner Jacke bereits seine Hose geöffnet hatte.

Die Beamten nahmen den Quickborner mit zur Wache. In seiner Vernehmung durch Beamte der Kriminalpolizei räumte der 62-Jährige ein, innerhalb der vergangenen Wochen mehrfach mit geöffneter Hose die Goethestraße entlanggelaufen zu sein und durch Öffnen seiner Jacke Kindern seinen Penis gezeigt zu haben.

Quickborn: Mann soll sich regelmäßig mittags vor Kindern entblößt haben

Tatzeit soll regelmäßig mittags gegen 13.30 Uhr gewesen sein. Die Ermittler suchen jetzt weitere Opfer und Zeugen. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 04101/20 20 möglich. Der Quickborner wurde im Anschluss an seine Vernehmung entlassen.