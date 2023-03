SHMF: 100.000 sind schon weg: Festival-Tickets sind heiß begehrt

Kreis Pinneberg. Der telefonische Kartenvorverkauf für das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat begonnen, und wer dabei sein will, sollte sich sputen. Denn schon jetzt sind mehr als 100.000 von insgesamt 190.000 Eintrittskarten verkauft.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival startet am 1. Juli und bringt bis 27. August mit 197 Veranstaltungen in 113 Spielstätten an 68 Orten, Kuhställe, Kirchen und Konzertsäle, Gutshöfe und Industriebrachen, Scheunen und Strandkörbe zum Klingen und Singen. Dazu kommen fünf Musikfeste auf dem Lande. „Wir staunen und sind überglücklich, dass unser Publikum die Vorfreude auf einen Sommer voll Musik mit uns teilt“, sagt Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt.

SHMF: 100.000 sind schon weg – Festival-Tickets sind heiß begehrtpihipiio

Porträt-Künstler ist in diesem Jahr Star-Geiger Daniel Hope. Am Dienstag, 20. Juni, spielt der beliebte Musiker in der Elmshorner Reithalle an der Westerstraße 93 unter dem Motto „Daniel Hopes Entdeckungsreise“ mit dem Pianisten Alexey Botvinov und dem New Century Chamber Orchestra unter anderen Auszüge aus George Gershwins Musical „Ein Amerikaner in Paris“. Zwei weitere Konzerte im Kreis Pinneberg gibt der irische Musiker am 13. Juli in der Barock-Kirche in Rellingen und am 9. August in Haseldorf.

Am Sonnabend, 22. Juli, folgt in der Reithalle das Familienkonzert „The Bernstein Beat“ mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Holly Hyun Choe mit dem Erzähler Juri Tetzlaff als Matinee (11 Uhr). Das Festival Orchestra bleibt in der Reithalle und spielt von 19.30 Uhr an unter Dirigent Ton Koopman Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn und Jean-Féry Rebel.

Haseldorf: Im Rinderstall spielt der berühmte Cellist Mischa Maisky

„Very British! – A Fistful of Ukuleles“ heißt es am Donnerstag, 27. Juli, mit dem Ukulele Orchestra of Great Britain in der Reithalle.

Im Rinderstall in Haseldorf eröffnet der berühmte Cellist Mischa Maisky mit seiner Familie den Haseldorfer SHMF-Musik-Marathon mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Benjamin Britten und Franz Schubert.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Band Symphonic Brass of London gestaltet das Rinderstall-Konzert am Montag, 31. Juli, unter dem Titel „From George Frederick Handel to Paul McCartney“. Für das dritte Konzert kommt Star-Geiger Daniel Hope am Mittwoch, 9. August, mit der Pianistin Sylvia Thereza nach Haseldorf. Das Duo spielt unter dem Titel „America“ Werke von Antonín Dvořák, George Gershwin und Aaron Copland.

Rellingen: Daniel Hope gastiert in der Barock-Kirche

Eine Hommage an Fanny Mendelssohn gibt die Pianistin Isata Kanneh-Mason am Sonnabend, 26. August, im Rinderstall mit Fanny Mendelssohns Oster-Sonate, Robert Schumanns Kinderszenen und Sonaten von Frédéric Chopin und Joseph Haydn.

In der Rellinger Barock-Kirche gestaltet Daniel Hope den Konzert-Auftakt mit dem Programm „Irish Roots“ am Donnerstag, 13. Juli, mit dem Geiger Simos Papanas, dem Cellisten Nicola Mosca, der auch Harfe spielt, mit Emanuele Forni an der Laute, Markellos Chryssicos am Cembalo und Michael Metzler am Dudelsack.

Wedel: Quinttett „Billow Wood“ tritt im „Schuppen 1“ auf

Am Freitag, 4. August, gibt der Pianist Kit Armstrong ein Konzert mit Werken von William Byrd, John Bull bis zu Thomas Tallis, und am Freitag, 18. August, kommt das Becea Quartet mit Pianist Julius Drake und spielt Werke von Franz Schubert, Antonín Dvořák und Edward Elgar. „Bond, Beatles, Brass and other Brits“ heißt es am Dienstag, 11. Juli, im Forum Schenefeld, wenn die Band „Salaputia Brass“ mit elf Blechbläsern den Zweckbau zum Beben bringen will.

Im „Schuppen 1“, der Bootshalle des Segel-Vereins Wedel-Schulau direkt an der Elbe am Strandbaddamm, heißt es am Dienstag, 22. August, „Old Ireland meets new Ireland“ mit dem Quintett „Billow Wood“ und alter und neuer Instrumente.

SHMF: So kommen Sie an Karten fürs Musik Festival Musikfestival

SHMF-Kartentelefon: 0431/23 70 70. Das ganze Programm steht unter www.shmf.de auf der Festival-Website. Die meisten Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.