Rellingen. Unter Leitung des pensionierten Lehrers Michael Schätzle gibt es seit 1997 die Senegal-Hilfsaktion der Caspar-Voght-Schule in Rellingen. In einem jährlichen Rhythmus wurde in der Vergangenheit ein Seecontainer via Hamburg und Dakar nach Senegal in Westafrika geschickt, um dort Universitäten, Schulen und soziale Einrichtungen mit Hilfsgütern zu versorgen.

Der letzte Container mit rund sieben Tonnen Hilfsgütern verließ Rellingen am 29. August 2019. Dann kam Corona und alles zum Erliegen. Der weltweite Handel lahmte, und die Frachtraten explodierten. Ein großer Seecontainer, der bis dato rund 3000 Euro Kosten verursacht hatte, schlug nun mit über 7000 Euro zu Buche.

Rellingen: Lehrer und Schüler organisieren Hilfe für Ukraine und Senegal

Etliche Hilfsgüter befanden sich in dem gestellten Lager des Rellinger Unternehmens CTP.BIZ und warteten auf Verpackung und Transport. Als im Frühjahr 2022 die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sichtbar wurden, nahm Michael Schätzle, nach Rücksprache mit den bisherigen Spendenempfängern in Senegal, Kontakt mit der aktiven Hilfsorganisation SOS-Ukraine aus Deutschland auf.

Die Hilfsgüter für die Ukraine mussten nach Größe, Form und Gewicht sortiert und auf Euro-Paletten gestapelt, verzurrt und mit Folie umwickelt werden.

So verließ Ende November 2022 ein großer Lastzug mit Hilfsgütern Rellingen in Richtung Chernowitz und Charkiw in der Ukraine. Am Bord befanden sich Winterkleidung, Schulmobiliar, Ausrüstung für eine Schulküche und eine Schulmensa sowie etliche notwendige Gebrauchsgüter.

Hilfsgüter für die Ukraine: Rellinger Schüler beladen Truck

Waren zuvor alle Hilfsgüter immer in Containern verstaut worden, musste jetzt alles nach Größe, Form und Gewicht sortiert und auf Euro-Paletten gestapelt, verzurrt und mit Folie umwickelt werden. Eine Planung für eine weitere Fuhre folgte Anfang des Jahres.

Anfang März machte sich dann ein Riesen-Truck mit rund sieben Tonnen Hilfsgütern erneut auf den Weg in die Ukraine. Hatte die Hilfsorganisation SOS-Ukraine noch die Frachtkosten für die erste Fuhre durch Spenden bezahlen können, so musste die erneute Fahrt durch Spendenmittel der Hilfsorganisation der Caspar-Voght-Schule beglichen werden.

Der pensionierte Lehrer Michael Schätzle und Schüler der Rellinger Caspar-Voght-Schule verladen auch Schulmobiliar.

Rellinger Schule plant weitere Hilfsaktion für Ukraine

„Ich freue mich über die große Einsatzbereitschaft meines Helferteams, das auch bei Regen und Frost nicht murrt, sondern stets bereitwillig zur Stelle ist und sich richtig reinhängt“, berichtet Schätzle. ,,Mein Dank geht an alle Helfer und Unterstützer, durch die wir die Hilfssendungen gemeinsam auf den Weg bringen konnten.“

Ruhe wird nicht einkehren. Inzwischen ist im Sommer 2023 eine dritte Hilfssendung in die Ukraine geplant. Sie wird unter anderem aus einer größeren Menge Grundschulmöbeln bestehen, aber hoffentlich auch aus zahlreichen noch zu sammelnden Sachspenden.

Hilfsbereite Menschen, die Geld oder erforderliche Hilfsgüter wie etwa haltbare Lebensmittel, weitere Generatoren, Hygieneartikel und medizinische Hilfsgüter spenden möchten, können sich über die Schulwebsite der Caspar-Voght-Schule informieren.