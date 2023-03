Gustav Peter Wöhler und Inga Rumpf treten in der Pinneberger Drostei auf

Pinneberg. Mit den City Preachers und den Rockbands Frumpy und Atlantis feierte sie internationale Erfolge. Mit Stars wie B.B. King, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd und Lionel Richie war sie auf Tournee. Tina Turner startete mit Ingas Song „I wrote a Letter“ eine Weltkarriere. Nun feierte die legendäre Hamburger Sängerin Inga Rumpf ihren 75. Geburtstag.

Zum Jubiläum stellt sie ihre Autobiografie „Darf ich was vorsingen?“ vor und präsentiert ein neuen Studioalbum „Universe Of Dreams”. Am 23. März kommt Inga Rumpf mit ihrer musikalischen Lesung „Zeitreise“ auch in die Pinneberger Drostei. Tickets gibt es dafür allerdings keine mehr.

Pinneberg: Gustav Peter Wöhler und Inga Rumpf treten in der Drostei auf

Hierfür aber schon: Am Sonntag, 26. März, von 18 Uhr an liest dann Lena Johannson aus ihrem Roman „Zwischen den Meeren“. Ein epochales Bauwerk spielt die Hauptrolle in ihrer neuen Saga. Im Mittelpunkt steht der Bau des Nord-Ostsee-Kanals. Der Bücherwurm begleitet die Veranstaltung mit einem Büchertisch. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Inga Rumpf kommt nach Pinneberg. Die Veranstaltung in der Drostei ist allerdings bereits ausverkauft.

Foto: Jim Rakete

Sie singen vom Knödel, preisen Müsli und Pflaumen, Kartoffeln und Lauch, Fisch und Fleisch. Am Freitag, 28. April, von 19.30 Uhr an wird dann Schauspieler Gustav Peter Wöhler zu Gast sein. Gemeinsam mit Autor Christian Maintz liest er kulinarische Gedichte aus dessen Anthologie „Vom Knödel wollen wir singen“. Es wird heiter, das steht fest. Eintritt: 18, 16, ermäßigt 13 Euro.

Im Juni präsentiert das Drostei-Team das Drostei-Musikfest, das zuvor das Barockfestival war. Geplant sind vier Konzerte, zwei davon barrierefrei in der Christuskirche. Unter dem Motto „Genial und fast vergessen“ erklingen am 16. Juni Lieder von Fanny Hensel und Clara Schumann mit Bettina Pahn (Sopran) und Christine Schornsheim (Hammerflügel).

Drostei in Pinneberg bietet zum Musikfest vier Konzerte

Im ersten Teil des Abends gibt es ein Künstlerinnengespräch, in dem Stefanie Fricke mit beiden Interpretinnen über die akribische Spurensuche zu diesem Programm spricht. In der Christuskirche präsentiert die A-Cappella-Gruppe Slixs am 23. Juni ihr drittes „Quer Bach“-Programm.

Holger Gehring, Kantor der Dresdner Kreuzkirche, ist einer der berühmtesten Organisten des Landes. Am 29. Juni ist er zu Gast in der Pinneberger Christuskirche. Das auf alte Musik spezialisierte Ensemble Hamburger Ratsmusik überrascht am 7. Juli mit einem Ausflug in die Romantik und einem Programm, das so selten irgendwo zu hören sein dürfte.

Die Hamburger Ratsmusik ist erneut Gast in der Pinneberger Drostei.

Foto: Marcel Maack

Demnächst steht auch wieder eine neue Ausstellung in den Sälen der Drostei an: „Pusteblume & Plastikfisch“. Sowohl die Tornescher Künstlerin Elke Werner als auch der aus der Schweiz stammende, in Holm ansässige Künstler Günther Bächler thematisieren in ihren Arbeiten die Dreiecksbeziehung zwischen Natur, Mensch und Gesellschaft. Die Vernissage ist am Sonntag, 2. April. Die Schau läuft bis zum 14. Mai.

Ausstellung in der Pinneberger Drostei: Jo Köser zeigt Skulpturen

„Frühwerk“ widmet sich vom 4. Mai an der jungen Kunst aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Und vom 4. Juni an stellt Jo Köser Objekte und Skulpturen aus. Daneben sind in der gemeinsamen Kunstschau „One small world“ Malereien von David Mora Catlett zu sehen.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen ist ab sofort möglich unter www.drostei.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Öffnungszeiten in der Drostei, Dingstätte 23, sind Montag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt für die Ausstellungen: 4 Euro/ ermäßigt 2 Euro. Schüler und Studierende haben freien Eintritt.