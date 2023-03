Die sensible Katzendame kam ins Tierheim, nachdem ihr Halter gestorben war. Wie ihr neues Zuhause aussehen sollte.

Tiptoe ist etwa sieben Jahre alt. Als ihr Halter starb, brach für die sensible Katze eine Welt zusammen.

Elmshorn. Tiptoe ist etwa sieben Jahre alt kam als sogenannte „behördliche Sicherstellung“ ins Tierheim nach Elmshorn, nachdem der Halter verstorben war. Damit ist für die sensible, unsichere Kätzin eine Welt zusammengebrochen. Die ersten Monate hat sie sich komplett zurückgezogen und wollte mit nichts und niemandem etwas zu tun haben, sie hatte vor allem und jedem Panik.

Aber jetzt endlich taut die kleine Katzendame auf: Sie begrüßt aktiv, aber noch etwas vorsichtig Menschen, vorrangig Leute, die sie kennt, aber ab und an auch neue Leute. Kleine Streicheleinheiten werden gerne angenommen, aber noch in Maßen.

Tierheim Elmshorn: Plötzlich mutterseelenallein – wer hilft der kleinen Tiptoe?

Tiptoe fängt an, ihre Umgebung zu erkunden – das war bis vor Kurzem noch ein Ding der Unmöglichkeit. Da wurde alles nur sehr skeptisch vom höchsten Beobachtungsposten aus beäugt. Selbst der kleine Freilauf wird ganz langsam erobert – Schritt für Schritt erweitert sich so ihr kleiner Radius.

Und auch wenn Tiptoe noch immer sehr vorsichtig und schreckhaft ist, so ist das nun kein Vergleich mehr zu dem panischen Schatten ihrer selbst, der sie einmal war. Es es ist wirklich schön zu sehen, wie sie so langsam wieder am Leben teilnimmt.

Tierheim Elmshorn empfiehlt für Tiptoe einen ruhigen Halter

Tiptoe ist nicht als Familienkatze geeignet und braucht ruhige Menschen mit viel Verständnis für verängstigte Katzen und ein wenig Katzenerfahrung. Andere Katzen und Hunde sollte es im neuen Zuhause nicht geben. Tiptoe kann in Wohnungshaltung ziehen, sollte aber einen gesicherten Balkon haben.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de