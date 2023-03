Bönningstedt. Nach einer Unfallflucht in Bönningstedt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Er hat sich am heutigen Donnerstag an der Straße Am Markt ereignet.

Der Besitzer eines Mini Cooper hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt, der sich im Bereich Am Markt/Kieler Straße befindet. Gegen 10 Uhr kehrte der Halter zu seinem Wagen zurück und bemerkte den zwischenzeitlich entstandenen Schaden.

Bönningstedt: Auto gerammt und abgehauen! Polizei sucht Unfallzeugen

Er befindet sich am rechten Heck des grau-schwarzen Fahrzeugs. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Unfallzeit liegt zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr. Zum verursachenden Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Die Beamten der ganz in der Nähe des Unfallortes ansässigen Polizeistation Bönningstedt ermitteln nun gegen Unbekannt.

Nach Unfallflucht in Bönningstedt: Bisher keine Informationen zum Verursacher

Sie suchen nach Zeugen, um den Verursacher ausfindig zu machen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bei der Polizei in Bönningstedt unter der Telefonnummer 040/35 62 75 20.

