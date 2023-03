Unbekannte Täter nutzen einen Weg in Schenefeld zur Entsorgung. Die Polizei ermittelt. Was die Beamten bisher über den Vorfall wissen.

Restmüll, Elektroschrott und Bauschutt haben Unbekannte an einem Feldweg in Schenefeld entsorgt.

Schenefeld. Am Rande eines Feldwegs in Schenefeld haben unbekannte Täter ihren Müll entsorgt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um größere Mengen Restmüll, aber auch alte Elektrogeräte. Der Vorfall wurde am Sonntag aktenkundig.

Die Umweltermittler der Polizei wurden gegen 8.30 Uhr zu der Fundstelle gerufen. Sie liegt auf einem Feldweg am Sandstückenweg.

Schenefeld: Elektroschrott, Bauschutt und Müll auf Feldweg gekippt

Eine Detailaufnahme zeigt den am Sandstückenweg in Schenefeld abgeladenen Müll.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Dort stießen die Beamten auf diverse Müllsäcke, die Müll und ausgedienten Hausrat enthielten. Auch Bauschutt war darunter. Auch mehrere alte Kühlschränke sowie Gartenmöbel waren dort entsorgt worden.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 17 Uhr am Sonnabend und 8.30 Uhr am Sonntag ereignet haben. Ermittelt wird gegen Unbekannt wegen des Umgangs mit unerlaubten Abfällen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schenefeld: Müll muss aus Transporter abgeladen worden sein

Die Ermittler suchen Zeugen, die im Umfeld des Ablageortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Aufgrund der Menge des Abfalls ist davon auszugehen, dass der Müll von einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Transporter, abgeladen wurde. Hinweise dazu unter Telefon 04121/40 92 0.