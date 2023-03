Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße in Seeth-Ekholt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Kreis Pinneberg. Ein Traktor ist am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Kleinwagen auf die Seite gekippt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in Seeth-Ekholt auf der Bundesstraße. Nach Polizeiangaben wollte ein 48 Jahre alter Landwirt mit dem Traktor aus Richtung Elmshorn kommende nach links auf die Ringstraße abbiegen, als in diesem Moment ein VW Up das landwirtschaftliche Fahrzeug überholen wollte.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kippte der Traktor um. Die beiden Fahrer erlitten ersten Angaben zufolge leichte Verletzungen, sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kreis Pinneberg: Vollsperrung – Trecker kollidiert mit Kleinwagen und kippt um

Aufgrund verschiedener Angaben konnte über die Schuldfrage noch keine Auskunft gegeben werden. Um die auslaufenden Betriebsstoffe an der Unfallstelle abzubinden, rückte die Freiwillige Feuerwehr Seeth- Ekholt aus.

Der Traktor musste im Anschluss an die Unfallaufnahme von einem Bergungsunternehmen aufgerichtet werden. Auch der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst entfernte ihn von der Straße. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Seeth-Ekolt waren auch drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Straße blieb für mehr als eine Stunde voll gesperrt.