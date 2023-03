Ein Anwohner hört spätabends an der Heinrich-Lohse-Straße einen lauten Knall. Was die Polizei bisher herausgefunden hat.

Eine Frau fotografiert einen Lackschaden an ihrem Pkw (Symbolbild). In Quickborn ist es zu einem Unfall mit Flucht gekommen. Gesucht wird ein dunkler BMW.

Quickborn. Nach einer Unfallflucht in Quickborn wird ein dunkler BMW und dessen Fahrer gesucht. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwochabend an der Heinrich-Lohse-Straße.

Ein Anwohner vernahm gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall und sah daraufhin auf der Straße nach dem Rechten. Dort stellte der Mann erhebliche Schäden an einem parkenden Wagen fest.

Quickborn: BMW flüchtet nach Unfall und hinterlässt Trümmerfeld

Das betroffene Fahrzeug, ein Audi, stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Langenkamp. Vom Verursacher blieben nur einige Trümmerteile an der Unfallstelle zurück.

Sie stammen, so viel ist inzwischen klar, von einem BMW der 3er-Reihe. Das Fahrzeug ist schwarz oder von einer anderen dunklen Farbe.

Quickborn: Audi weist erhebliche Schäden am linken Heck auf

Der BMW kam aus Richtung Harksheider Weg und fuhr in Richtung Langenkamp, als er den Audi rammte. Der weist erhebliche Schäden am linken Heck auf.

Der BMW muss demnach im rechten Frontbereich massiv beschädigt sein. Die Fahndung nach dem flüchtigen BMW verlief in der Nacht ergebnislos.

Polizei in Quickborn sucht Zeugen sowie Hinweise auf beschädigte Pkw

Die Ermittler der Polizeistation Quickborn suchen eventuelle weitere Zeugen des Vorfalls. Willkommen sind auch Tipps aus KfZ-Werkstätten, wo ein BMW mit den beschriebenen Schäden auftaucht. Hinweise dazu unter der Telefonnummer 04106/63 000.