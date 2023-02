Friedensdemo im Kreis Pinneberg: So gedenkt der Kreis dem Ukraine-Krieg

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift „Save Ukraine! Stand for Ukraine!" während der Friedensdemo. Auch im Kreis Pinneberg sind Mahnwachen geplant.

Friedensdemo Ein Jahr Ukraine-Krieg – so gedenkt der Kreis Pinneberg

Rellingen. Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Seither haben viele geflüchtete Ukrainer auch im Kreis Pinneberg Schutz gefunden. Zum Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine ruft die Gemeinde Rellingen gemeinsam mit der Kirchengemeinde Rellingen am Freitag, 24. Februar, von 18.30 Uhr auf dem Arkadenhof zu einer Mahnwache auf. Gemeinsam soll ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden.

Es sind kurze Ansprachen von Pastorin Inga Roetz-Millon und Bürgermeister Marc Trampe geplant. Zudem findet eine musikalische Begleitung statt. ,,Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Gemeinsam möchten wir den vielen Opfern gedenken und ein Licht für den Frieden entzünden,‘‘ sagt Bürgermeister Marc Trampe. Gerne dürfen Kerzen mitgebracht werden.

Schenefeld setzt ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

Auch Schenefeld will ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Stadtpräsidentin Gudrun Bichowski, Bürgermeisterin Christiane Küchenhof, Kirchenvertreter und Vertreter der Fraktionen sowie anderer Organisationen rufen zur Teilnahme auf. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Friedensgebet in der Stephanskirche an der Hauptstraße.

Im Anschluss werden die Teilnehmer zum Rathaus marschieren und dabei mit Lichtern ein Zeichen für den Frieden setzen. Dazu sind leere Marmeladengläser oder ähnliches als Windschutz mitzubringen, damit die Friedenslichter nicht erlöschen. Die Veranstaltung endet um 18.45 Uhr mit einer Mahnwache vor dem Rathaus am Holstenplatz.

Elmshorn ruft zur Friedensdemo gegen Ukraine-Krieg auf

Auch in Elmshorn zeigen die Menschen ihre Solidarität mit den Ukrainern. Das Bündnis für Demokratie Elmshorn lädt am 24. Februar von 16 Uhr an auf dem Alten Markt zu einer Friedenskundgebung ein, daran teilzunehmen. Das Bündnis hatte schon zu Beginn des Krieges Friedensdemos organisiert. Verschiedene Organisationen geben ein kurzes Grußwort.

Des weiteren gibt es Kulturbeiträge von den Ukrainer, die in Elmshorn Zuflucht gefunden haben und so auch ihre Dankbarkeit zeigen möchten. Es wird auf der Kundgebung eine Spendensammlung geben für die Opfer des Kriegs. In St. Nikolai Elmshorn findet um 18 Uhr ein Friedensgebet mit Vikar Malte Thiele statt.

Wedel: Friedenskundgebung für den 4. März geplant

In Wedel gibt es unter dem Motto „Stoppt den Krieg“ ebenfalls eine Friedenskundgebung, Veranstalter ist das Friedensnetzwerk. Gemahnt wird allerdings erst am Sonnabend, 4. März, von 11 Uhr an auf dem Rathausplatz der Rolandstadt.

Es gibt Redebeiträge von Schauspieler und Gewerkschaftler Rolf Becker sowie von Hannes Jung, der als Wissenschaftler für das Netzwerk Science4Peace arbeitet. Die Teilnehmer warnen vor einem möglichen dritten Weltkrieg und fordern unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand und das Ende von Waffenlieferungen.