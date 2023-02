Elmshorn: Neue Ausstellung sprengt Torhaus – mit ausufernder Installation

Elmshorn. Düster wirken die Landschaften, die Dirk Pleyer malt, fast ein wenig dystopisch. Licht, Schatten und Reflexionen wechseln sich ab und laden den Betrachter ein, immer wieder etwas Neues zu entdecken – von Sonntag an auch in Elmshorn.

Die Bilder des Künstlers sind kleinformatig, zeigen fiktive Landschaftseindrücke, Fetzen aus Wasser und Wolken. In ihrer Gesamtheit erzeugen die Motive des gebürtigen Recklinghauseners eine wilde, manchmal unheimliche Stimmung.

Elmshorn: Ausstellung sprengt Torhaus – mit ausufernder Installation

Doch die Werke bilden zugleich ein Spiel mit der Erinnerung an die Landschaft, eine Art „Memory“, unterstützt durch die Anordnung in einem Raster.

Dass die Motive fiktiv sind, ist nicht gleich ersichtlich, im Gegenteil. Viel eher stellt sich dem Betrachter die Frage: „War ich dort nicht schon einmal?“

Dirk Pleyer zeigt maritime Arbeiten im Torhaus Elmshorn

Die maritimen Arbeiten von Dirk Pleyer sind von Sonntag, 19. Februar, an im ersten Obergeschoss des Elmshorner Torhauses zu sehen. Auf Einladung des Kunstvereins der Krückaustadt stellt der Künstler seine Werke unter dem Titel „Drift“ in Elmshorn aus.

„Drift“ ist gleichzeitig auch der Name einer ausufernden Objektinstallation, die bis in den Außenbereich des Torhauses reicht. Ein „mäanderndes Konglomerat aus Sperrmüllversatzstücken und autonomen Kunstwerken“ erstreckt sich bis zum Uferbereich der Krückau und soll so den Innenbereich der Kunstvereinsräume mit dem Skulpturengarten am Probstendamm verbinden.

Elmshorner Kunstverein präsentiert Ausstellung „Drift“

Die zweite Ausstellung des Kunstvereins Elmshorn in diesem Jahr widmet sich Wind, Wasser und Wellen. Die Schau wird am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr von Sabine Junge, Vorsitzende des Kunstvereins, eröffnet.

Künstler Dirk Pleyer wird ebenfalls vor Ort im Torhaus sein und sich und seine Arbeiten in einem Künstlergespräch vorstellen. Die Ausstellung dauert bis zum 12. März und ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 13 Uhr im Torhaus am Probstendamm zu sehen.