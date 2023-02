Neuer Anbieter fürs Handyparken soll das Bezahlen in Elmshorn erleichtern. Aber die Stellplatzsituation in der City bleibt angespannt.

Elmshorn Parken per Smartphone: So weitet die Stadt das Angebot aus

Elmshorn. „Oh, ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm’ zu spät zu dir, mein Schatz.“ Wären diese Zeilen von Herbert Grönemeyer nicht schon 1984 entstanden, hätte sich der Sänger die Inspiration für seinen Hit „Mambo“ auch in der Elmshorner Innenstadt holen können.

Denn die Parkplatzsuche in der Elmshorner City ist für viele Menschen ein Ärgernis. Kostenlose Parkplätze in der Innenstadt seien Mangelware, die Regelungen zu kompliziert, heißt es in sozialen Netzwerken.

Elmshorn: Parkticket per Smartphone – für weniger Verkehr in der Stadt

Die Kritik: Die kostenlosen Parkplätze würden meist von Pendlern besetzt. Wer kurz in die Innenstadt wolle, um Besorgungen zu machen, werde zur Kasse gebeten. Zudem sind viele Parkplätze für Anwohner reserviert. Wenigstens das Bezahlen sollte mit Einführung des Handyparkens erleichtert werden.

Immerhin: Elmshorner auf Parkplatzsuche haben künftig die Qual der Wahl. Statt aus fünf können die Bürgerinnen und Bürger beim sogenannten Handyparken künftig aus sechs Anbietern wählen. Neu im Boot ist das Unternehmen paybyphone.

Elmshorn: Neuer Anbieter für Handyparken vorgestellt

Nutzerinnen und Nutzer des Handyparkens können ihren Parkplatz wahlweise per App, Anruf oder SMS bezahlen. Der Vorteil laut Stadt: Die Autofahrer können ihre Parkzeit minutengenau stoppen oder verlängern. So sollen zusätzliche Kosten durch Parkgebühren oder Verwarngelder wegen abgelaufener Parktickets vermieden werden.

Neben paybyphone ermöglichen die Anbieter EasyPark, moBiLET, Yellowbrick, Parkster und PARCO das Handyparken in Elmshorn. „Für diesen Komfort addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr“, heißt es vonseiten der Stadt.

Vier-Wochen-Ticket soll Parkplatzsuche vereinfachen

Das Handyparken gewährt zudem Zugriff auf das Vier-Wochen-Ticket für das Parkdeck am Steindammpark. Einen Anspruch auf einen freien Parkplatz sichert das Vier-Wochen-Ticket zwar nicht, laut Stadt stünden auf dem Parkdeck aber ausreichend Parkkapazitäten zur Verfügung.

Elmshorns Parkraumkonzept sorgte für Ärger bei Autofahrern

Das Angebot richte sich insbesondere an Pendler und Innenstadtbeschäftigte, die sich dadurch eine zeitaufwendige Suche nach einem Parkplatz sparen könnten. Genau diese Parkplatzsuche stößt aber vielen Elmshornern sauer auf.

Das Parkraumkonzept, das die Stadt 2021 vorstellte, sorgte für wenig Begeisterung. Bürgermeister Volker Hatje sagte zur Einführung, das Konzept sei keine optimale Lösung. Aber es sei politisch gewollt, Pendler aus der Stadt zu drücken.

Elmshorn: Tickets fürs Parken gibt es auch am Automaten

„Wir möchten, dass auch die Pendler, die in der Stadtregion leben, den Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen“, so Hatje. Die Realität rund um den Bahnhof zeigt ein anderes Bild. Die meisten der abstellten Autos stehen dort den ganzen Tag.

Wer übrigens kein Smartphone nutzt oder den Parkplatz mit Bargeld bezahlen möchte, kann die verbliebenen Parkscheinautomaten weiterhin nutzen.