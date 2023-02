Barmstedt/Pinneberg: Gemeldeter Dachstuhlbrand nimmt glimpfliches Ende

In Barmstedt quillt schwarzer Rauch aus einem Dachstuhl. Warum die Feuerwehr am Sonntagvormittag schnell Entwarnung geben konnte.

In Barmstedt und Pinneberg musste die Feuerwehr am Wochenende zwei Schornsteinbrände bekämpfen.

Barmstedt/Pinneberg. Ein Dachstuhlbrand wurde am Sonntagvormittag aus Barmstedt gemeldet. Die Feuerwehr der Stadt konnte schnell Entwarnung geben: Es handelte sich lediglich um einen Schornsteinbrand.

Aus dem Dach des Gebäudes an der Kleinen Gärtnerstraße war kurz vor 10.30 Uhr schwarzer Rauch aufgestiegen. Der Rauch hatte den Eindruck erweckt, dass es im Dachstuhl brennt. Tatsächlich war aber nur der Schornstein verstopft.

Barmstedt/Pinneberg: Dachstuhlbrand nimmt glimpfliches Ende

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle nach einer Überprüfung an einen Schornsteinfeger. Die Polizei sorgte während des Einsatzes für eine halbseitige Sperrung der Straße.

Bereits am Freitagabend war es in Pinneberg an der Rixstraße zu einem weiteren Schornsteinbrand gekommen. Dorthin rückten Feuerwehrkräfte aus Halstenbek und Appen aus, weil die Kameraden aus Pinneberg an diesem Abend wegen ihrer Jahreshauptversammlung abgemeldet waren.

Barmstedt/Pinneberg: Schornstein wird von der Drehleiter aus überprüft

Die erste Erkundung des Einsatzleiters vom Dienst ergab, dass keine offenen Flammen zu sehen waren. Im weiteren Einsatzverlauf wurde dann mit Hilfe der Drehleiter aus Halstenbek der Schornstein von oben kontrolliert.

Sicherheitshalber wurde noch ein Schornsteinfeger an die Einsatzstelle gerufen. Nach dem dieser auch Entwarnung geben konnte, war für alle Einsatzkräfte der Einsatz nach einer Stunde zu Ende.