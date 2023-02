Elmshorn: Oma Waltraud ist der Star auf Tiktok – mit Kinderliedern

Elmshorn. Die Social-Media-App Tiktok ist ein Hype unter Jugendlichen. Daher denken viele, sie sei nur was für die junge Generation. Doch immer mehr ältere Menschen sind in dem sozialen Netzwerk aktiv, finden Gefallen an den kreativen Filmen und produzieren selber Kurzvideos. So wie die 86 Jahre alte Waltraud Bräuß aus Elmshorn.

Bekannt ist die Elmshornerin als Oma Waltraud auf Tiktok. Täglich, wenn Bräuß schwungvoll ihren rechten Arm zum Winken hebt und fragt „Hallo, kennt Ihr das auch?“, schauen und hören ihr Hunderttausende zu.

Elmshorn: Seniorin Oma Waltraud ist der Star auf Tiktok

Sie singt die Refrains alter und bekannter Kinderlieder – mal im heimischen Wohnzimmer, mal im Garten. 60.000 Nutzer folgen der 86-jährigen Elmshornerin seit ihrem Start vor einem halben Jahr, und es werden täglich mehr. Seit Anfang des Jahres steht sie nun auf Platz Eins der TikTok-Omas. Kein Wunder, sie ist rüstig, lacht viel und ist nicht auf den Mund gefallen.

117 Kurz-Videos hat Bräuß bisher auf die Unterhaltungsplattform gestellt. Sie feiert keine neuen Songs, sondern würdigt das Beständige. Das wird positiv kommentiert und zeigt, es sind nicht nur junge Leute, die Oma Waltraud zuhören. Zu lesen ist da auch viel Rühriges wie beispielsweise „Danke! Dieses Lied erinnert mich an meine Kindheit“ oder „Sie wecken Erinnerungen in mir, ich habe sogar dabei geweint“.

Tiktok: Musikproduzent NoooN remixt Oma Waltrauds Kinderlied

Von „Ein Vogel wollte Hochzeit halten“ bis „Hänschen klein“ ist alles dabei, was auch noch heute im Kindergarten gesungen wird. Aber sie gibt auch Sporttipps oder liest aus dem Kinderbuch „Struwwelpeter“ und wird von vielen richtig bewundert.

„Leise rieselt der Schnee“ ist wohl das bekannteste ihrer Videos. 1,5 Millionen haben sich das angeschaut. Aufgenommen im Garten, als es tatsächlich auch schneite, kurz vor Weihnachten.

Das gefiel auch dem deutschen Musikproduzent und Tiktoker @jeffxchris, bekannt unter dem Künstlernamen NoooN. Er nahm das Lied neu auf, legte ordentlich Bässe drauf, legte den Techno-Remix in Clubs auf und veröffentlichte ihn auf Instagram und Tiktok. Etwa 360.000 Follower verfolgten sein Weihnachts-Video und brachten Oma Waltraut zusätzliche Aufrufe.

Waltraud Bräuß dreht die Videos mit Enkel Felix Nieder

So wie die meisten Senioren dreht auch die Elmshornerin ihre Videos gemeinsam mit ihren Enkelkind. Begonnen hat alles vor etwa einem halben Jahr als Felix Nieder einen Clip mit seiner Oma auf seinem Kanal postet.

Zu sehen sind die beiden bei einem Frage-Antwort-Spiel, bei dem es ziemlich lustig zugeht. Was dann aber „abging wie eine Rakete“ war das zweite gemeinsame Video mit einer ulkigen Entensynchronisation, die Bräuß im Garten neben ihrer Steinente zeigt, erinnert sich die Seniorin lachend. „Es gab gleich 30.000 Aufrufe, und da hat Oma Blut geleckt“, ergänzt Nieder.

Oma Waltraud und ihr Enkel Felix Nieder haben viel Spaß beim Dreh.

Foto: KITTY HAUG

Mit Tiktok-Account erfüllt sich Oma Waltrauds Lebenstraum

Mittlerweile mit einem eigenen Account geht für die 86-Jährige endlich ein Traum in Erfüllung. Seit frühester Kindheit hatte Bräuß einen Traum: Sie wollte Sängerin werden! „Nachdem mir viele sagten, ich singe wie eine Nachtigall, habe ich mit 14 Jahren heimlich den Rundfunk in Hamburg angeschrieben. Ich wurde sogar zum Vorsingen eingeladen. Doch das hat mir meine Mutter schnell ausgetrieben“, erzählt Bräuß.

Stattdessen lässt sie sich in Elmshorn zur Einzelhandelskauffrau ausbilden, heiratet und bekommt drei Kinder. „Das habe ich aber nie bereut“, resümiert sie. Musik, besonders das Singen, blieben immer ein wichtiger Teil in ihrem Leben. „Ich habe nur geträllert und gesungen.“

Tiktok-Videos machen viel Spaß aber auch Arbeit

Hinter jedem Video, das nur 30 Sekunden lang ist, steckt aber viel Arbeit „Wir versuchen schon, fünf bis sechs Videos hintereinander zu drehen. Ich kann nicht jeden Tag zu Oma fahren“, erklärt Nieder, der als Model momentan gut gebucht wird.

Während des einstündigen Drehs herrscht dann ein strenger Ton. Da fallen dann auch Sätze wie „Oma, Du musst freundlicher rüberkommen“ oder „Das Intro stimmt nicht, das müssen wir noch einmal machen“. Auf Styling legt Oma Waltraud nicht viel wert: Ungeschminkt schaut sie in die Handykamera, „ich bleibe so wie ich bin“.

Oma Waltraud singt auch bald im Fernsehen

Die rüstige Seniorin hat eindeutig Spaß an Tiktok, freut sich über den Rummel um ihre Person, verfolgt täglich alle Zahlen. Nach anfänglicher Skepsis steht auch die Familie jetzt hinter ihrem Wirken und freut sich über den Erfolg, ebenso begeistert ist der Freundeskreis.

Auch das Fernsehen ist jetzt auf die singende Rentnerin aufmerksam geworden. Am 15. Februar erscheint ein Beitrag in der NDR-Sendung „Das“. Anfang März ist Bräuß auch Gast bei der SAT-1-Show „Britt – Der Talk“.

Elmshorner Oma Waltraud will auch „Atemlos durch die Nacht“ singen

Und was steht nach den Kinderliedern auf dem Programm? Da ist sich Bräuß noch nicht sicher. Vielleicht singt sie Schlager wie Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ oder Jürgen Drews „Ein Bett Im Kornfeld“ nach, vielleicht wird sie Tipps zum Lösen von Kreuzworträtsel geben oder erzählt einfach Geschichten aus ihrem spannenden Leben.

Denn die 86-Jährige wurde in 1937 Berlin geboren, zog 1944 mit ihrer Familie nach Pommern und floh bei Kriegsende 1945 nach Elmshorn-Land.