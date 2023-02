Frühstück Pinneberg: Mit Elbblick oder im Gewächshaus – unsere Tipps

Wohin in Pinneberg und Umgebung, wenn man sich beim Frühstück verwöhnen lassen will? Hier sind unsere Empfehlungen.

Kreis Pinneberg. Während unter der Woche bei den meisten Menschen das Frühstück schnell mal zwischendurch im Gehen eingenommen wird oder ganz wegfällt, gehört am Wochenende ein ausgedehntes Frühstück oder ein Brunch bei vielen einfach dazu.

Wir stellen sechs Cafés im Kreis Pinneberg vor, in denen es sich wunderbar verweilen, schnacken und vor allem bei einem großes Brunch-Büfett schlemmen lässt.

Frühstück in Pinneberg beim Café Frau Miller

In Pinneberg ist das Café Frau Miller zu finden. Jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr wird ein reichhaltiges Büfett mit frischen Brötchen, Croissants, Aufschnitt, Käse, Salat, Obst und Müsli geboten. Ein besonderer Hingucker ist die Waffelstation mit einer Auswahl an Toppings, die keine Wünsche offen lässt.

Wenn doch der Wunsch besteht, vorher erst noch in etwas Herzhaftes zu beißen: Rührei mit Speck wird die ganze Zeit frisch zubereitet. Zu haben ist das Frühstück für 24,90 Euro pro Person.

So sieht das Büfett im Café Frau Miller aus.

Foto: Frau Miller GmbH / Benjamin Gadow

Für die absoluten Spätaufsteher gibt es von 14 bis 16 Uhr noch das „Aufräumer-Buffet“ für 5,90 Euro pro Person. In dieser Zeit wird nichts mehr nachgelegt. Da heißt es dann wohl: auf die Teller fertig los. Im zweiten Café von Frau Miller, in Haseldorf, wird ebenfalls ein Brunch-Angebot geplant; es sei aber noch unklar, ab wann dort genossen werden darf, so die Besitzerin Madeleine Winkler. Um Reservierung wird gebeten.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Café Frau Miller, Friedrich-Ebert-Straße 5, 225421 Pinneberg, Telefon: 04101/787 71 00, www.fraumiller.de

Brunchen im Landgasthaus Fährhaus Spiekerhörn

In Raa-Besenbek gibt es im Landgasthaus Fährhaus Spiekerhörn einen sonntäglichen Brunch sowie an ausgewählten anderen Terminen, die auf der Internetseite nachgelesen werden können. In gemütlich-rustikaler Atmosphäre kann von 10 Uhr an in drei Etappen hemmungslos geschlemmt werden.

Inhaber Frank Plüschau erklärt: „Los geht es bei uns mit den Kaltspeisen Käse, Aufschnitt, Obst, Müsli, Eier etc.. In der zweiten Etappe so um 11 Uhr kommen dann die warmen Gerichte hinzu: Kroketten, Braten, Gemüse. Zum Schluss gibt es dann noch Desserts wie Mousse au Chocolat oder Bayrisch Creme.“ Pro Person kostet das Vergnügen 25,50 Euro, Kaffee, Tee und Orangensaft sind inkludiert.

Fährhaus Spiekerhörn, Spiekerhörn 13, 25335 Raa-Besenbek, Telefon: 04121/3990, www.faehrhaus-spiekerhoern.de

Frühstück mit wunderschönem Elbblick bei Elbe1

Im Elbe1 in Wedel können Genießer immer sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr drinnen oder auf der überdachten Terrasse neben dem wunderschönen Elbblick auch wieder das Winterfrühstück genießen.

So könnte das gemütliche Tisch-Büffet in dem Restaurant Elbe1 aussehen.

Foto: Elbe1

Besonders gemütlich, ohne viel Trubel und Rennerei, bekommt jeder Tisch ein eigenes kleines Büfett kredenzt. Das Deichfrühstück wird für 28,50 Euro auf Anfrage vor Ort zubereitet. Kaffee, Tee und ein Aperitif sind inklusive.

Elbe1, Strandbaddamm 18, 22880 Wedel, Telefon: 04103/703 51 57, www.elbe1.com

Brunch im Gewächshaus: Glas House Elmshorn

Im Glas House in Elmshorn wird, wie der Name bereits erahnen lässt, der sonntägliche Brunch in einem Gewächshaus eingenommen.

Von 10 Uhr an und mit Anmeldung können in grüner Atmosphäre unter anderem Käse, Aufstriche, Salate, Eier, Würstchen und Speck genossen werden. 25,50 Euro kostet das Büfett für Erwachsene. Kinder bis 12 Jahre zahlen 14,50 Euro.

Glas House, Kaltenweide 243, 25335 Elmshorn, Telefon: 04121/48 29 20, www.glas-house-elmshorn.de

Elmshorn: Café Ely.sée überzeugt mit großem Büfett

Das Ely.sée in Elmshorn entzückt mit moderner Atmosphäre und einem reichhaltigen Büfett mit Aufschnitt, Käse, Roastbeef, Lachs, Antipasti, Obst sowie warmen Speisen. Getränke wie Kaffee, Tee und Apfel- bzw. Orangensaft sind ebenfalls mit in den 17,50 Euro inbegriffen. Das Büfett findet immer sonntags von 10 bis 14 Uhr statt.

Elysee, Julius-Leber-Straße 5, 25335 Elmshorn, Telefon: 04121/806 58 26, www.elysee.cafe

Frühstück im Kreis Pinneberg: Restaurant Mühlenstein in Wedel

Direkt am Mühlenteich in Wedel kann im Restaurant Mühlenstein jeden ersten Sonntag im Monat gebruncht werden. Von Melonen-Schinken-Platte, über frisches Mett, bis hin zu Mousse au Chocolat und frischen belgischen Waffeln bleibt kein Wunsch offen.

Reichhaltig schlemmen im Restaurant Mühlenstein

Foto: Marcus Fürstenberg (Restaurant Mühlenstein)

Pro Person darf für 23,90 Euro hemmungslos geschlemmt werden. Auch an Feiertagen wie Ostersonntag, Muttertag und Pfingstsonntag bietet das Mühlenstein von 9.30 bis 13 Uhr für 26,90 Euro Brunch an. Es wird um Anmeldung gebeten.

Mühlenstein, Mühlenstraße 25, 22880 Wedel, Telefon: 04103/905 55 17, www.muehlensteinwedel.de