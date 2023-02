Ausbildung Pinneberg – YES 2023: „Gut investierte Stunden für berufliche Zukunft“

Uetersen. Nach 16 Jahren unter dem Namen „LIT – Lehrstellen-Info-Tag“ war es an der Zeit für einen neuen Namen: „YES – Your Education Start. Die Messe für gute Ausbildung“. Das ist die langjährige Ausbildungsmesse im Kreis Pinneberg.

Am Freitag, 24. Februar, haben Schülerinnen und Schüler in der Zeit von 8 bis 15 Uhr in der Sporthalle des Ludwig-Meyn-Gymnasiums, Seminarstraße 10, die Möglichkeit ihre Fragen im direkten Austausch mit den Ausbildungsbetrieben zu stellen und in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern.

Ausbildung Pinneberg: YES 2023 in Uetersen gibt Einblicke

Schon seit 2006 findet die Messe jährlich statt – und wächst von Jahr zu Jahr. Die erste Messe bestand aus nur etwa 20 Ständen in einem kleinen Autohaus, heute füllt sie eine ganze Sporthalle. Insgesamt bieten 46 Unternehmen dieses Jahr einen Infostand an.

Einige Firmen nehmen schon seit mehreren Jahren an der Messe teil. Jegliche Bereiche sind dabei: Gartenbau, Industrie, Handwerk, Beratung, Schulische Ausbildung, Öffentlicher Dienst, Handel, Dienstleistung sowie Soziales.

YES 2023: Unternehmen möchten junge Menschen erreichen

„An den meisten Ständen stehen Azubis oder Studierende des Unternehmens. So kann die Jugend sich untereinander austauschen und es erzählen eben nicht nur die, die schon sehr lange dabei sind“, sagt Merle Harbs, Berufsberatungs-Teamleiterin der Agentur für Arbeit in Elmshorn.

„Es geht nicht nur um die jungen Menschen, die sich auf der Messe informieren, sie erzählen es ja auch weiter. Unser Ziel ist es, Präsenz in der Altersgruppe zu schaffen“, sagt Ina Ossenbrüggen, Mitglied der Geschäftsleitung bei Ossenbrüggen Feinwerktechnik.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Der Ausbildungsmarkt ist nach wie vor herausfordernd“

„Der Ausbildungsmarkt ist nach wie vor herausfordernd. Manche Berufe sind beliebter als andere – und das schwankt von Jahr zu Jahr. Für uns ist diese lokale Messe besonders wichtig um unsere Auszubildenden zu finden, daher beteiligen wir uns gerne an der Organisation“, sagt Christina Bichel-Riemer, Leiterin für Personal und Finanzen bei Loll Feinmechanik.

„Es muss sich nicht immer direkt eine Ausbildung aus den Gesprächen entwickeln. Viele Schüler machen auch erst ein Praktikum, um den Beruf kennenzulernen. Das ist alles durchaus möglich“, sagt Olaf Pollak, Filialdirektor der Haspa Uetersen.

Uetersen: Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Schulen erwartet

Etwa 1000 Schülerinnen und Schüler werden auf der Messe erwartet. Neben dem Ludwig-Meyn-Gymnasium nehmen auch die Rosenstadtschule Uetersen und das Förderzentrum im Geschwister-Scholl-Haus aus Uetersen dieses Angebot wahr.

Darüber hinaus werden Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Moorrege und der Klaus-Groth-Schule in Tornesch erneut per Busshuttle zur Messe gefahren. Auch Schüler der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule aus Elmshorn haben sich bereits angekündigt.

YES 2023 in Uetersen: Jeder ist willkommen

Nicht nur die angemeldeten Schüler können teilnehmen. Jeder kann vorbeikommen – allein oder mit Begleitung. Bürgermeister Dirk Woschei freut sich über alle, die zur Messe kommen: „Liebe Schüler:innen, wir sehen uns auf der YES! Ein paar gut investierte Stunden für Eure berufliche Zukunft.“

Wer sich im Vorfeld informieren möchte, findet die Broschüre online und weitere Informationen unter www.uetersen.de