Mitten in Pinneberg! Räuber mit Messer plündert Handyladen

In Pinneberg überfällt ein bewaffneter Krimineller ein Geschäft. Was er erbeutete – und welches Merkmal ihn besonders macht.

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. In Pinneberg hat ein Unbekannter einen Handyladen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Pinneberg. Eine vierstellige Summe Bargeld und zahlreiche neuwertige Smartphones hat ein Krimineller am Mittwoch in Pinneberg erbeutet. Kurz vor Feierabend gegen 19 Uhr betrat der Täter das Geschäft an der Straße Am Rathaus und bedrohte den Angestellten sofort mit einem Messer.

Pinneberg: Räuber mit Messer plündert Handyladen

Anschließend floh der Mann mit der Beute, die er in einen blauen Müllsack stopfte. In welche Richtung er sich davon machte, ist nicht bekannt. Allerdings konnte der Angestellte eine recht genaue Beschreibung des Täters abgeben.

Demnach war der Unbekannte etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Auffälligstes Merkmal dürfte wohl sein schwarzer, fast bis zur Brust reichender Vollbart sein. Sein Gesicht verbarg er unter einer Sonnenbrille und einem schwarzen Mund-Nase-Schutz.

Überfall: Polizei Pinneberg fahndet nach dem unbekannten Täter

Er war zudem mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer blauen Jeans, einer schwarzen Mütze, dunklen Handschuhen und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Der Täter sprach laut Polizei gebrochen Deutsch. Neben dem Täter sucht die Polizei auch einen möglichen Zeugen, der kurz nach der Tat das Geschäft betrat und den Angestellten fragte, ob alles in Ordnung sei.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fluchtrichtung und Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter 04101/2020 zu melden.

