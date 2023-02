Neumünster: Scheich aus Dubai zeigt Prachthengst bei Holsteiner Woche

Der Prachthengst Casall wird am Sonnabend seine Ehrenrunde in Neumünster drehen. Die reine Gewinnsumme beträgt 1,1 Millionen Euro. 21 Nachkommen sind im Auktionsangebot.

Elmshorn. Neue Spielregeln und neue Termine sorgen für eine Mischung aus Neugier und Spannung beim Holsteiner Verband in Elmshorn. Von mehr als 220 Hengsten bei der Vorauswahl sind 67 zur Körung bei der ersten Holsteiner Woche zugelassen worden und stellen sich nun drei Tage lang den strengen Blicken der Kommission in den Holstenhallen in Neumünster.

Das Event beginnt am heutigen Donnerstag, 9. Februar, mit der traditionellen Pflastermusterung; einer Art Körperschau. Von den Ohren bis zum Huf wird alles exakt von einer Jury gemustert.

Holsteiner Woche: Scheich aus Dubai zeigt Prachthengst in Neumünster

Am Freitag steht das Freispringen im Fokus, am Sonnabend wird es für Besitzer und Pferdeliebhaber mit dem Körurteil spannend. Die Söhne großartiger Väter wie Casall, United Way, Colman, Cascadello (Abstammung von Casall), Cornet Obolensky und Diamant de Semilly stehen dann im Rampenlicht.

Die Kriterien für die Beurteilung der jungen Wilden sind vom Holsteiner Zuchtverband bis ins Detail definiert. Eine Körkommission entscheidet nach Charakter, Gesundheit, Körperbau, Sprunggeschick, Umgang und Leistungswille. Ziel der Körung: Der Titel ist ein Merkmal für Blutlinien, die sich im Sport besonders hervorgetan haben.

Elmshorn: Laufsteg für die edlen Holsteiner Hengste eröffnet

Das Prädikat „gekört“ bedeutet eine Wertsteigerung, die Zusatzbezeichnung „prämiert“ ist für den Zuchteinsatz noch interessanter und steigert den Kaufpreis des Hengstes zusätzlich.

Neun Hengste haben im Jahr 2021 bei der Auktion die Summe von 641.500 Euro im Jahr zusammengetragen. Das entspricht einem Durchschnittspreis von 71.277 Euro. Das teuerste dieser Pferde wechselte für 144.000 Euro den Besitzer – plus Gebühren, versteht sich.

Scheich aus Dubai wird seinen Hengst Cascorrador präsentieren

Vielleicht ist der neue Siegerhengst auch unverkäuflich? Überraschungen sind immer dabei. Und zum ersten Mal wird Scheich Al Maktoum Rashid Bin Ahmed aus Dubai seinen Hengst Cascorrador präsentieren. Dessen Vater ist ebenfalls Casall. Bei der Top-Qualität der Fortpflanzung hat Gérard Muffels, Chef der Holsteiner Hengststation, alles im Griff. Und er kennt seine Kunden.

Wer einen Überflieger mit Option für den internationalen Sport haben will, sollte in dieser Liga seine Schatulle öffnen. Jeder Züchter träumt im wahrsten Sinne des Wortes von einem Überflieger. Da wird gerne im Hinterkopf an die nächste Europameisterschaft, an die Weltmeisterschaft oder ganz heimlich an die Olympischen Spiele gedacht.

Für nachkommen von Casall wird tief in die Tasche gegriffen

Und ein Hengst hat sich als Vererber konsequent durchgesetzt: Casall. Die Bilanz: Von 67 angebotenen Hengsten sind in der Genetik 21 Nachkommen des legendären Casall dabei. Und die Züchter greifen dafür tief in die Tasche.

Es ist eine Tradition, die Vierbeiner in Neumünster anzubieten. Nur der Termin hat sich von November auf Februar verschoben. Der Tierschutz und das Alter der Hengste beziehungsweise die Reife stehen ethisch im Vordergrund. Zum Wohle des Pferdes.

4500 Interessenten werden erwartet – dafür ist Elmshorn zu klein

Die Räumlichkeiten sind für die vielen Vierbeiner plus dem Publikum mit mehr als 4500 Interessenten in der Anlage des Holsteiner Verbandes in Elmshorn einfach zu klein, deshalb ist Neumünster der Austragungsort.

Bei der letzten Auktion in Neumünster dauerte es im Schnitt nur zwei Minuten, bis ein Pferd versteigert war. Das klingt nach Spontankäufen, doch die fachkundigen Bieter haben zuvor die Abstammung und sportlichen Leistungen der Objekte ihrer Begierde genauestens studiert.

Die jungen Pferde sind wie Überraschungseier

Aber ein Risiko bleibt immer; die jungen Kraftpakete sind wie ein Überraschungsei. Niemand kann vorhersagen, ob die Vierbeiner im Sport erfolgreich sein werden oder gewinnbringend in der Zucht eingesetzt werden können.

Bevor die Springsportler neue Besitzer finden, gibt es einen Pferde-TÜV. Hier geht es um eine Standarduntersuchung von Herz, Lunge, Augen und Gelenken. Darüber hinaus werden vom jeden Vierbeiner Röntgenbilder gemacht, die von „sehr gut“ bis „bedenklich“ kategorisiert sind. Diese Untersuchungen gehören beim Pferdekauf zum Alltagsgeschäft für Tierärzte.

Elmshorn: Züchter und Reiter freuen sich auf Holsteiner Auktion

Etablierte Züchter, Reiter und Pferdeliebhaber erwarten mit großer Spannung die Holsteiner Auktion am Sonnabend, 11. Februar. Vorab kann keiner wissen, ob die Preisvorstellung der Züchter mit den internationalen Käufern etwa aus der Schweiz, England, Dubai, den USA, Italien und Spanien übereinstimmen wird.

Auktionsübersicht unter www.holsteiner-verband.de, Tageskarten für Stehplätze sind noch vorhanden.