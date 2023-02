Elmshorn/Pinneberg: Testzentren an den Regio Kliniken dicht – Alternativen

Pinneberg/Elmshorn. Der Bedarf an Schnelltests im Kreis Pinneberg ist merklich gesunken. Denn aufgrund der Lockerungen der Corona-Maßnahmen lassen sich derzeit immer weniger Menschen testen.

Jetzt wurden auch die vor den Regio Kliniken betriebenen Testzentren in Pinneberg und Elmshorn durch den privaten Anbieter geschlossen.

Testzentren an den Regio Kliniken in Pinneberg und Elmshorn geschlossen

Besucher erhalten am Empfang der Regio Kliniken eine Bescheinigung, mit der sie in anderen zertifizierten Testzentren kostenlose Tests erhalten, beispielsweise nahe der Kliniken in Elmshorn im E-Center an der A23 am Ramskamp sowie in Rellingen, direkt an der Autobahnausfahrt A23.

Elmshorn und Pinneberg: Negativer Nachweis für Besuch in Kliniken nötig

Denn nach wie vor besteht die Gefahr, dass Covid 19-Infektionen durch Besucher in die Kliniken gebracht werden. Gemäß dem Infektionsschutzgesetz und zum Schutz der teils sehr geschwächten Patienten sowie der Mitarbeiter – um ihrer selbst willen und da sie dringend zur Patienten-Versorgung gebraucht werden –, ist nach wie vor ein negativer Covid 19-Test für Besucher erforderlich. Patienten dürfen mit dem negativen Nachweis einmal am Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen.