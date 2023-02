Schenefeld/Hetlingen: Serientäter? Luxuswagen und Motorrad gestohlen

Tatorte waren Schenefeld und Hetlingen. Auch in Norderstedt gab es einen Diebstahl. Welche Tipps die Polizei gibt.

Autodiebe haben im Kreis Pinneberg zugeschlagen (Symbolbild). In Hetlingen war ein Lexus Objekt der Begierde, in Schenefeld ein BMW-Motorrad.

Schenefeld/Hetlingen. Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge. In Schenefeld war ein Motorrad der Marke BMW, in Hetlingen ein Pkw von Lexus betroffen.

Das Motorrad mit Pinneberger Kennzeichen hat laut den Polizeiangaben einen Wert von 27.000 Euro. Die Diebe schlugen vermutlich am Freitag in der Zeit zwischen 15 und 19.10 Uhr zu. Tatort ist die Tiefgarage einer Wohnanlage an der Straße Achterndiek.

Schenefeld/Hetlingen: Serientäter? Luxuswagen gestohlen

In Hetlingen liegt die Tatzeit zwischen 19 Uhr am Sonnabend und Sonntag um 12 Uhr. Der schwarze Lexus mit Hamburger Kennzeichen parkte an der Straße Achter de Höf. Hier geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 80.000 Euro aus.

Zu einem weiteren Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs ist es am Wochenende in Norderstedt gekommen. Hier wurde ein Mercedes geklaut, der an der Straße Langer Kamp abgestellt war.

Ein weiterer Diebstahl hat sich in Norderstedt ereignet

Das schwarze Fahrzeug der E-Serie mit Hamburger Kennzeichen hat einen Zeitwert von 40.000 Euro. In diesem Fall schlugen die Täter zwischen 17 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Sonnabend zu.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie werden vom Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kripo Pinneberg geführt.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kripo Pinneberg übernimmt alle drei Fälle

In allen Fällen suchen die zuständigen Beamten Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Fahrzeuge gesehen haben. Interessant sind für die Ermittler auch ortsfremde Personen oder Fahrzeuge, die von Anwohnern nachts in den genannten Bereichen gesehen worden sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 04101/20 20 abgegeben werden.

Zum Schutz vor Diebstählen rät die Polizei, unbedingt beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen sowie Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Eine Radkralle oder Lenkradsicherung kann zusätzlich schützen.

Funkschlüssel stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar

Wer ein Fahrzeug mit einem Keyless Komfortsystem besitzt, sollte den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen, weil dieser ausgelesen werden kann.

Um das zu verhindern, können Halter das Funksignal etwa durch eine Aluminiumhülle abschirmen. Wer diese Maßnahme nutzen will, sollte unbedingt einen Selbsttest machen.

Tipp: Abschirmung des Schlüssels bietet eine gewisse Sicherheit

Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn der „abgeschirmte“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür gehalten wird, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achtung: Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug sollten Autobesitzer auf Personen mit Aktenkoffern in ihrer unmittelbaren Nähe achten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln, die in dem Koffer den Auslesemechanismus für den Funkschlüssel mitführen.