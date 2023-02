Polizei Pinneberg: Einbrecher dringen in zwei Einfamilienhäuser ein

Die Täter schlugen Sonnabendnachmittag am Hogenkamp und am Dachspfad in Pinneberg zu. Worauf sie es abgesehen hatten.

Einbrecher haben am Sonnabend zweimal in Pinneberg zugeschlagen (Symbolbild).

Pinneberg. Einbrecher haben am Sonnabend in Pinneberg ihr Unwesen getrieben: Tatorte waren laut den Polizeiangaben der Hogenkamp und die Straße Dachspfad.

Am Hogenkamp schlugen die Täter zwischen 17.45 und 22 Uhr zu. Sie verschafften sich im genannten Zeitraum Zutritt zu einem Einfamilienhaus und flohen mit Geld und Schmuck. Den genauen Wert der Beute gibt die Polizei nicht an.

Polizei Pinneberg: Einbrecher dringen in Einfamilienhäuser ein

Am Dachspfad drangen bisher unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus ein. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 14 bis 19.10 Uhr an. Die Art und Höhe der Beute ist noch unklar.

Die Kripo in Pinneberg sucht in beiden Fällen Zeugen, die am Sonnabend in der Nähe der Tatorte oder allgemein im Pinneberger Stadtgebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise an die Kripo in Pinneberg auch per E-Mail

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

