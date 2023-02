Karneval: Drei tolle Tage mit Polonaise, Schlager und Freibeutermucke in Moorrege

Moorrege. Re-Start der Moorreger Karnevalisten: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es wieder „Drei tolle Tage“, den Höhepunkt der närrischen Session. „Wir haben uns nach schwierigen Zeit neu aufgestellt und wollen wieder hochfahren“, sagt Präsident Ernst Ottenbacher.

Eine Woche vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit an Rhein und Main soll es, wie es in Moorrege Tradition ist, vom 11. bis 13. Februar in der Halle An’ Himmelsbarg, Kirchenstraße 28, richtig jeck zugehen. Es ist die 59. Karnevalssession in Moorrege.

Karneval in Moorrege: Drei Tage mit Polonaise, Schlager und Freibeutermucke

Mit einer Mischung aus guten Ideen und Pragmatismus wurden die Probleme bewältigt. So hat sich der Vorstand der Karnevalisten in Teilen neu aufgestellt. Die bei den früheren Sitzungen sehr beliebten „Girlfriends“ – ein Zusammenschluss von in verschiedenen Garden und Gruppen erfahrenen Karnevalistinnen – sowie das Männerballett hatten mehrere Abgänge, sodass ein wirklich mitreißender Auftritt nicht mehr möglich war.

Keine närrische Sitzung ohne Garden, hier die Blaue Garde der Moorreger Karnevalisten.

Als Lösung machen die verbliebenen Mitglieder unter dem programmatischen Namen „Fifty Fifty“ gemeinsame Sache. Erste Fotos lassen erahnen, dass ein farbenfroher und stimmungsvoller Auftritt erwartet werden kann.

Karneval-Nachwuchs: Mit dabei sind auch die „Einhörner“

Die kurz vor Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Trommlergruppe wird das Programm der „Drei tollen Tage“ um eine musikalische Note bereichern. Und beim Garde-Nachwuchs gibt es eine zusätzliche Gruppe. Neben Blauer, Roter und Weißer Garde – die Mitglieder letztgenannter Gruppe wollten nicht länger unter dem Namen „Jungtanzgarde“ firmieren und wurden deswegen umbenannt – gibt es jetzt auch die „Einhörner“, die sich aus den ganz jungen Karnevalisten zusammensetzt.

Sie werden zusammen mit der Weiße Garde ihr Debüt geben. „Es ist ja während der Pandemie weiter geprobt worden, selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln“, sagt Ottenbacher.

Top-Act am Sonnabend ist „Lübecks Freibeutermukke“

Am Sonnabend, 11. Februar, um 20 Uhr beginnen die „Drei tollen Tage“ mit der „Närrischen Februarsitzung“, Tickets gibt es ab 18,60 Euro. Top-Act des Abends ist „Lübecks Freibeutermukke“. Die Gruppe hat sich aus einem Fanfarenzug entwickelt, tritt heute in Freibeuterkostümen auf und pflegt die aus dem Alemannischen kommende Tradition der lautstarken Guggemusik.

Die „Zwischentöne“ der Moorreger Karnevalisten wollen mit Schlager- und Popsongs für Stimmung sorgen.

Obligatorisch ist an diesem Abend die Verleihung des Ordens „Wider den Ärger“ an eine Person, die bewiesen hat, dass sie ernsten Dingen auch eine heitere Seite abgewinnen kann. Zudem wird es Marsch- und Showtänze der Garden, Büttenreden, Sketche, Tanz- und Schunkelserien und Auftritte der Tanzmariechen geben.

Karneval in Moorrege: Drei tolle Tage mit Polonaise und Schlager

Kinderfasching gibt es am Sonntag, 12. Februar, von 15 Uhr an mit der KiKaKoFe, Eintritt drei Euro für Kinder, vier Euro für Erwachsene. DJ Crazy Ardo übernimmt die Animation, die Kolibris die Musik. Die traditionelle Polonaise entlang der langen Wanne prallvoll mit Bonbons darf nicht fehlen. Für manche der jungen Besucher ist dies die Hauptattraktion.

Immer auch für einen derben Scherz zu haben: Ernst Ottenbacher (vorn) und Andreas Fricke.

Mit der Senioren-Prunksitzung am Montag, 13. Februar, von 16 Uhr an (Eintritt acht Euro) enden die „Drei tollen Tage“. Schwerpunkt sind dabei Sketche und Büttenreden, wobei die Moorreger Jecken Verstärkung aus dem Nachbardorf Appen vom Etzer Bund bekommen.

Tickets für die „Närrische Februarsitzung“ sind über die Website („das neue Angebot wird sehr gut angenommen“, so Ottenbacher) sowie in Moorrege bei SinJaMed, Klinkerstraße 51, 04122/92 78 18 33, zu bekommen. Für die Senioren-Punksitzung gibt es nur den nicht-virtuellen Vorverkauf in Moorrege. KiKaKoFe-Tickets sind nur an der Kasse erhältlich.

