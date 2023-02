Elmshorn: Schrottreif! Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr

Schrottreifer Transporter in Elmshorn: Der Rost hat an dem Seitenschweller des Fahrzeugs genagt.

Elmshorn. Einen nahezu schrottreifen Transporter haben Beamte des Elmshorner Bezirksreviers aus dem Verkehr gezogen. Am Steuer saß eine 43 Jahre alte Frau aus dem Kreis Pinneberg.

Bei der Kontrolle, die am Donnerstagnachmittag auf der Wittenberger Straße in Elmshorn stattfand, fielen den Polizisten diverse schwerwiegende Mängel an dem Fahrzeug auf.

Elmshorn: Polizei zieht schrottreifen Transporter aus dem Verkehr

Die Reifen des schrottreifen Transporters wiesen kein Profil mehr auf.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

So nagte der Rost an den Quer- und Längsträgern sowie den Seitenschwellern, die Befestigung der Batterie war nicht mehr vorhanden, die Reifen fielen keinerlei Profis mehr auf und der Motor erwies sich als undicht, so dass Öl heraustropfte.

Aufgrund dieser mit bloßem Auge sichtbaren Mängel untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ließen das Fahrzeug abschleppen. Es wurde anschließend durch einen Kfz-Sachverständigen untersucht, der den Transporter als nicht verkehrssicher einstufte und die Stilllegung anordnete.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Halterin droht ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Die Fahrzeugführerin und Halterin wird ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro zahlen müssen, auch ein Punkt im Verkehrszentralregister wird die Folge sein.