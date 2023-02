Sylt: Auf nach Hörnum! Jugendfreizeit im Fünf-Städte-Heim

Kinder im Alter von 9 bis 13 können im Sommer mit dem Hetlinger MTV an der Südspitze von Sylt Urlaub machen.

Sandburgenbau am Nordseestrand ist nur eine der vielen Attraktion für die jungen Urlauber, die mit dem Hetlinger MTV im Sommer verreisen möchten.

Hetlingen/Hörnum. Ab auf die Insel! Der Hetlinger MTV organisiert zum 13. Mal eine Ferienfreizeit für Jugendliche im Fünf-Städte-Heim in Hörnum auf Sylt. Die Reise ist geplant für die Zeit vom 17. bis 24. Juli.

In Hörnum werden die „Urlauber“ in die Wellen springen, am Strand toben, Fußball, Handball, Basketball, Völkerball, Billard und Tischtennis spielen, kegeln, die Südspitze der Insel erobern, die im Hörnumer Hafen ansässige Robbe Willi XIII besuchen und vielleicht T-Shirts bemalen.

Sylt: Lehrerin betreut die Ferien auf der Nordseeinsel

„Wenn Ihr dazu Lust habt, 9 bis 13 Jahre alt seid, dann überzeugt erst eure Eltern und dann eure Freundinnen und Freunde, dass ihr mit uns an die Nordsee fahren wollt, und gebt die Anmeldung ab. Eure Eltern erhalten die weiteren Unterlagen“, sagt Christine Heinemann.

Die Lehrerin der Gemeinschaftsschule in Moorrege hat bereits mehrere Freizeiten ins Fünf-Städte-Heim begleitet und lenkt die für dieses Jahr geplante Freizeit gemeinsam mit den beiden Studenten Marie Seeger und Bjarne Wolff.

Ferienfreizeit Sylt: Die Fahrt kostet 280 Euro

Die Gruppe der Betreuer wird je nach Anmeldezahlen vergrößert. Die Teilnahme (Nicht-Mitglieder zahlen zehn Euro mehr) kostet voraussichtlich 280 Euro. Darin enthalten sind An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung, ein kleiner Ausflug sowie Materialien fürs Basteln. Hinzu kommt das Taschengeld.

Kontakt, auch für weitere Fragen: Familie Rahn-Wolff, 04103/4828, lasrahn@aol.com.