Tierheim Elmshorn: Katzenhasserin Bellini vereinsamt ohne Menschen

Elmshorn. Katzendame Bellini kam als Fundtier ins Tierheim Elmshorn, sodass ihre Vorgeschichte nicht bekannt ist. Die Tierpflegerin Mandy Kasprik bezeichnet die etwa eineinhalbjährige Katze als menschenbezogen, verschmust und verspielt, aber sie hätte auch einige Verhaltensauffälligkeiten. Die Tierpflegerin geht davon aus, dass sie ohne Mutter und Geschwister und von Hand aufgezogen wurde.

Bellini versteht die Katzensprache nicht – Sie vereinsamt im Tierheim

Bellini versteht die Sprache und das Verhalten ihrer Artgenossen nicht und ist überfordert, sobald ihr Katzen begegnen.

Zum einen hat die Katze wohl die innerartliche Kommunikation nicht gelernt. Somit versteht sie die Sprache und das Verhalten ihrer Artgenossen nicht und ist dementsprechend völlig überfordert, sobald ihr Katzen begegnen. Zum Anderen hat sie auch nie gelernt, wann sie zu grob wird und wann die Krallen eingezogen werden, was dann auch mal unangenehm werden kann.

Bellini neigt zu Übersprungshandlungen, wird es zu hektisch im Umfeld

„Das sind typische Verhaltensweisen, die eine junge Katze normalerweise von der Mutter lernt und spielerisch mit den Geschwistern und Mama geübt wird“, erklärt Mandy Kasprik. Bellini ist grundsätzlich auch sehr aufgedreht und es fällt ihr schwer, wenn zu viel Unruhe in ihrem Umfeld herrscht, ruhig zu bleiben. Sie neigt dann auch zu Übersprungshandlungen.

Bellini kann im Tierheim keine Katze als Gesellschaft haben und wirkt zunehmend einsam.

Bellini braucht also ein sehr ruhiges, entspanntes Umfeld, bei Menschen, die Verständnis dafür haben, dass die kleine Katze noch vieles lernen muss. Sie braucht die nötige Ruhe und Sicherheit, um herunterzufahren und sich zu entspannen.

Sie freut sich wahnsinnig, wenn sich ein Mensch Zeit für sie nimmt

„Bei Bellini müssen ein paar Dinge beachtet werden und man muss über einiges hinwegsehen können“, beschreibt Mandy Kasprik die junge Katze, „aber es lohnt sich, denn im Grunde ist sie ein wahrer Schatz und sie macht so große Fortschritte“. Da Bellini im Tierheim aus beschriebenen Gründen keine Katze als Gesellschaft haben kann, wirkt Bellini zunehmend einsam.

„Es wird Zeit, dass sie ein Zuhause findet“, sagt Kasprik, „zumal sie sich immer so wahnsinnig freut, wenn sich jemand ihrer annimmt und ihr Gesellschaft leistet“. Sie sollte als Einzelkatze in ihrem zukünftigen Zuhause wohnen. Auch sollte es keine Kinder in der Familie geben und ein Freigang in ruhiger Umgebung möglich sein.

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de