Neue und schnellere Buslinien über Kreis- und Ländergrenzen hinweg kündigten am ZOB in Pinneberg zum Fahrplanwechsel am Sonntag Carsten Abendroth (VHH, v. l.), Raimund Brodehl (HVV), Nahverkehrsplaner Claudius Mozer und Jessica Bruns (KViP) an.