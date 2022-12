Da war die Welt noch in Ordnung: Im Frühjahr feiern der damalige Bürgermeister Thomas Köppl und Mitglieder der Feuerwehr Quickborn den Baubeginn für die neue Feuerwehrwache in Quickborn-Heide an der A7. Seit diesem ersten Spatenstich ist dort aber nichts passiert, weil das Projekt von der Verwaltung noch nicht einmal öffentlich ausgeschrieben wurde.