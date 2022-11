Pinneberg Schwestern-Trio singt weihnachtliche Lieder in Drostei

Das Gesangstrio Herminas (Stefanie, Anna und Ina Lubrich) singen Weihnachtslieder in der Drostei.

Pianistin Lydia Hammerbacher begleitet die Herminas beim Konzert am 10. Dezember in Pinneberg. Was auf dem Programm steht.