Unfall: Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Brücke in Elmshorn

Elmshorn. Wieder einmal hat es Wumms gemacht in Elmshorn: Am Sonnabendmorgen hat ein Lkw die Bahnunterführungsbrücke an der Geschwister-Scholl-Straße am Elmshorner Bahnhof gerammt. Nach Auskunft eines Augenzeugen fuhr der Fahrer eines Sprinters offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit auf die Bahnunterführung zu – und krachte mit dem oberen Teil seines Fahrzeuges gegen die Brücke. Teile des Lkw-Dachs wurden abgerissen und hingen verkeilt an der Brücke herunter. Der Fahrer machte sich mit seinem demolierten Lkw aus dem Staub.

Brücke gerammt Nach eineinhalb Stunden wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben

Polizisten mussten das Lkw-Dach von der Brücke lösen. Aufgrund der Beschädigungen wurde um kurz vor 8 Uhr der Zugverkehr im Bereich Elmshorn eingestellt. Ein Notfallmanager der Bahn kontrollierte Gleise und Brücke, und nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Mehrere Züge fielen aus beziehungsweise verspäteten sich.

Den Unfallfahrer konnte die Polizei schnell in einem nahe gelegenen Parkhaus ausfindig machen. Bei einem Atemalkoholtest pustete er ersten Angaben zufolge über 1,4 Promille.