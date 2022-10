Kreis Pinneberg Was Pilzsammler beachten müssen – Tipps von der Expertin

Die Pilzsachverständige Andrea Kelting präsentiert ihre Ausbeute am Liether Waldsee in Klein Nordende.

Andrea Kelting ist eine von zwölf Pilzsachverständigen in Schleswig-Holstein. Was sie an den Waldbewohnern fasziniert.