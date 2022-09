Polizei Pinneberg Kriminelle brechen in McDonalds-Filiale ein: Zeugen gesucht

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet (Symbolbild).

Täter dringen am frühen Montagmorgen in Pinneberger Filiale der Fastfood-Kette ein. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.