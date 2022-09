Stutthof-Prozess: Zwei Richter wollen ehemaliges KZ besuchen

Der 97 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen im KZ Stuuthof vorgeworfen.

Itzehoe. Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof wollen zwei Richter am Landgericht Itzehoe das ehemalige Lager bei Danzig besuchen. Der Vorsitzende Richter Dominik Groß gab am Dienstag bekannt, er selbst, die berichterstattende Richterin der Kammer sowie der historische Sachverständige Stefan Hördler würden dorthin reisen.

Angestrebt dafür werde der 4. November, das müsse aber noch mit der Gedenkstätte Stutthof und den polnischen Behörden abgestimmt werden. An der sogenannten Inaugenscheinnahme können die übrigen Prozessbeteiligten teilnehmen. Auch die Angeklagte könne mitkommen, müsse dies aber nicht.

Stutthof-Prozess: Richter wollen die ehemalige Kommandantur besuchen

Der 97 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen vorgeworfen. Diese Beihilfe habe sie als Zivilangestellte in der Kommandantur des Lagers geleistet, wo sie von Juni 1943 bis April 1945 arbeitete, heißt es in der Anklage.

Die Richter wollen vor allem das ehemalige Kommandanturgebäude besichtigen und sich von dem Historiker erklären lassen, welche Bereiche des Lagers die Angeklagte damals von ihrem Arbeitsplatz aus sehen konnte.