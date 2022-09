Mit dem Bus aus Pinneberg direkt zum Flieger – und das Auto bleibt zu Hause stehen: Die neue Buslinie X 95 wird vom Bahnhof in Pinneberg über Rellingen und Ellerbek über Schnelsen und Niendorf-Nord den Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg stündlich zwischen 4 Uhr und Mitternacht in 31 Minuten Fahrtzeit erreichen.