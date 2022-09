Tierheim Elmshorn: Sphynx-Katze Picard und seine Nuckeldecke können jetzt ausziehen

Picard wurde völlig verwahrlost vom Tierheim Elmshorn aufgenommen. Mittlerweile kerngesund kann der Sphynx-Kater in sein neues Zuhause ziehen.

Sphynx-Kater Picard liebt seine Nuckeldecke, die er in sein neues Zuhause mitnehmen soll.

Pinneberg. Picard ist ein etwa zehn Jahre alter Sphynx-Kater, der beim Einzug ins Tierheim Elmshorn ziemlich verwahrlost war und massiv vereiterte Zähne hatte. Mittlerweile konnten die Tierpfleger ihn wieder aufpeppeln und nun ist er wieder fit und bereit zum Ausziehen.

Sphynx-Kater Picard ist im Tierheim Elmshorn richtig aufgeblüht

Leider mussten ihm fast alle Zähne gezogen werden, aber er ist dadurch endlich schmerzfrei und so richtig aufgeblüht.

Der Nacktkater ist sehr menschenbezogen und anhänglich. Sobald jemand in seine Nähe kommt, fordert er vehement mit seiner eher knatschig klingenden Stimme Aufmerksamkeit ein.

Der Kater hat zwar keine laute Stimme, aber sie wird gern und viel von ihm einsetzt. Somit kommuniziert er gern, auch mit dem Menschen, und ist somit ein super Gesprächspartner.

Der Nacktkater ist sehr menschenbezogen und möchte mit ins Bett

Am wichtigsten wären für ihn Bezugspersonen, die viel Zeit für ihn und nichts gegen eine kleine Wärmflasche im Bett haben.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Wie bereits in seinem vorigen Zuhause, sollte er in einem gesicherten Außenbereich nach draußen gehen können. Er ist es auch gewohnt, mit weiteren Artgenossen zusammenzuleben, sodass er zukünftig auch wieder Katzengesellschaft haben sollte. Aber am wichtigsten wären für ihn Bezugspersonen. Sie sollten viel Zeit für ihn haben und nichts gegen eine kleine Wärmflasche im Bett haben.

Aufgrund seines mangelnden Fells braucht er eine besondere Hautpflege

Seine neuen Halter sollten auch mit den Besonderheiten, die eine Nacktkatze mit sich bringt, umgehen können. Aufgrund seines mangelnden Fells braucht er eine besondere Hautpflege und er ist extrem sonnenbrandgefährdet. Achja, er hängt an seiner Nuckeldecke, die auch ins neue Zuhause mitkommen muss.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de Mail: info@tierheim-elmshorn.de