Tierheim Elmshorn: Kuschelhund Duke braucht neuen Familienanschluss

Elmshorn. Der liebe und sehr freundliche Rüde Duke soll von klein auf bei einer Familie in Serbien gelebt haben, bevor er zu seiner Familie nach Deutschland kam. Das Tierheim Elmshorn hat ihn aufnehmen müssen, weil ihn der bereits vorhandene Rüde in seinem neuen Zuhause nicht akzeptieren wollte. Duke ist vom Verhalten und Aussehen her ein Jagdhund-Mischling. Welche Rasse genau in ihm steckt, ist nicht bekannt.

Foto: Tierheim Elmshorn

Der schmusige Duke sucht engen Körperkontakt und freut sich im Tierheim über jeden Menschen. Duke ist sensibel, aber keinesfalls ängstlich. Drohgebärden oder jegliche Art von Aggressionsverhalten hat er im Tierheim in keiner einzigen Situation gezeigt.

Beim Gassigehen zieht Duke phasenweise an der Leine und ist ein bisschen aufgeregt, aber auch hier ist er sehr lernfähig. Die Tierpflegerinnen gehen davon aus, dass sich das mit etwas Training und vernünftiger Auslastung legen wird.

Aufgrund seiner jagdlichen Ambitionen ist Dukes Nase ist beim Gassigehen immer beschäftigt. Deswegen konnte der etwa sechs Jahre alte Rüde bisher nicht ohne Leine laufen, da er in seiner Ablenkung in der Vergangenheit nicht rückrufbar war und auch schon mehrmals entlaufen ist.

Mit Artgenossen ist Duke bisher gut verträglich, egal welchen Geschlechts. Ohne Leine ist er sogar eher vorsichtig und begegnet neuen Artgenossen lieber beiläufig als frontal. Duke ist kein Hund, der von sich aus Zank anfängt. An der Leine kläfft er bei Begegnungen mit Hunden schon mal und hüpft auf und ab – das geschieht aber nur aus Aufregung und hat nichts mit einer richtigen Leinenaggression zu tun.

Nach einer Eingewöhnungsphase wird es vermutlich okay für Duke sein, auch mal ein paar Stunden allein zu bleiben.

Foto: Tierheim Elmshorn

In seinem vorigen Zuhause musste Duke nicht allein bleiben. Im Tierheim verhält er sich in der Regel ruhig und unkompliziert. Wenn keiner in der Nähe ist, kuschelt er sich in sein Bett. Nach einer Eingewöhnungsphase wird es vermutlich okay für Duke sein, auch mal ein paar Stunden allein zu bleiben. Er neigt nicht dazu, Gegenstände zu zerstören und zeigt sich als sehr stubenrein. Im Auto fährt Duke gut mit.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.deMail: info@tierheim-elmshorn.de