Tierheim Elmshorn: Wildfang Jolly fehlt Menschen, die ihr die Angst nehmen

Elmshorn. Das junge Kätzchen Jolly wurde in einem Schuppen gefunden, bevor das Tierheim Elmshorn sie aufgenommen hat. Die etwa drei Monate alte Katze ist noch sehr ängstlich und unsicher. Bekommt sie etwas Zeit zum Auftauen, schmust sie für ihr Leben gern.

Das Tierheim Elmshorn sucht für Kätzchen Jolly (3 Monate) ein ruhiges Zuhause

Jolly wurde in einem Schuppen gefunden.

Foto: Tierheim Elmshorn

Die Tierpfleger nehmen an, dass sie vermutlich das Junge einer verwilderten Katze ist. Für Jolly sucht das Tierheim Elmshorn ein ruhiges Zuhause, in dem bereits ein kleines Katzenmädchen in ihrem Alter lebt. Alternativ könnte natürlich auch eine weitere Katze aus dem Tierheim mitgenommen werden.

Jolly sollte nicht ohne einer weiteren Katze aufwachsen

Kinder im neuen Zuhause sollten schon im Teenager-Alter sein und Verständnis dafür haben, das Jolly noch große Angst vor allem hat. Für Jolly ist die Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon ebenso geeignet, wie ein Zuhause, in dem sie später, wenn sie alt genug ist, in den Freigang darf.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de, Mail: info@tierheim-elmshorn.de