Tierheim Elmshorn: Ruhepol mit Lust zum Erziehen für panische Nacho gesucht

Elmshorn. Nacho ist ein Australian-Cattle Dog/Schäferhund-Mischling und etwa fünf Jahre alt. Die Hündin wurde mit über 30 weiteren Hunden von der Behörde sichergestellt und vom Tierheim Elmshorn aufgenommen.

Nacho lebte mit über 30 weiteren Hunden bevor er ins Tierheim Elmshorn kam

Der Vorbesitzer leidet unter der sogenannten Tiersammel-Sucht, und hatte sich nicht artgerecht um die immer größer werdende Hundeschar gekümmert. Dementsprechend wurde Nacho nicht richtig erzogen.

Nacho versteht sich gut mit anderen Hunden.

Foto: Tierheim Elmshorn

Nacho ist eine sehr vorsichtige, schnell panisch werdende und misstrauische Hündin. Ist ihr eine Person fremd oder vertraut ihr nicht genug, tut sie dies lautstark kund und geht meist nach dem Prinzip „Angriff ist die beste Verteidigung“ vor und greift an. Zur Sicherheit wird sie deshalb außerhalb des Tierheim-Geländes mit einem Maulkorb geführt.

Hat sie eine Person ins Herz geschlossen, möchte sie nur noch auf den Schoß

Im Tierheim Elmshorn fühlt Nacho sich in ihrer Hundegruppe sehr wohl.

Foto: Tierheim Elmshorn

Hat sie eine Person allerdings erstmal ins Herz geschlossen und vertraut ihr, ist sie stark auf diese fixiert, folgt ihr überall hin und würde am liebsten den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen.

Sie ist keine Hündin für Hundeanfänger! Für Kinder im Haushalt eignet sich Nacho nicht

Erst kennenlernen musste Nacho bei uns das Tragen eines Führgeschirrs/Halsbands und auch spazieren zu gehen war ihr offensichtlich absolut fremd. Nachdem sie nicht mehr panisch auf das Geschirr und das Gefühl angeleint zu sein reagierte, musste sie Schritt für Schritt an den ersten Spaziergang herangeführt werden.

Der erste Spaziergang mit Nacho endete im Sitzen auf dem Bürgersteig

Die ersten Male saßen die Tierpflegerinnen mit ihr nur auf dem Bürgersteig herum, da sie von allen Umweltreizen überwältigt war. Eine am Horizont auftauchende Person, ein unheimlicher Gegenstand am Wegesrand, eine Spiegelung in einer Scheibe – solche Reize konnten sie zum Erstarren oder zu panischen Fluchtversuchen animieren.

Sie macht sehr gute Fortschritte und sucht immer mehr die Nähe und Sicherheit ihres vertrauten Menschen.

Foto: Tierheim Elmshorn

Mittlerweile kann Nacho gut und gerne spazieren gehen – dennoch kann sie bei lauten Geräuschen, Reizüberflutung oder frontal auf sie zukommenden Personen und Tieren wieder in alte Verhaltensmuster verfallen und neigt dann dazu ihren Kopf auszuschalten.

Sie sucht immer mehr die Nähe und Sicherheit ihres vertrauten Menschen

Sie macht jedoch weiterhin sehr gute Fortschritte und sucht in diesen Situationen immer mehr die Nähe und Sicherheit ihres vertrauten Menschen. Ein sicherer, ihr bekannter Hund kann Nacho auch dabei helfen, sich unterwegs wohler zu fühlen. Mit Artgenossen ist Nacho sehr gut verträglich, wenn sie ihr Gegenüber kennengelernt hat.

Insgesamt zeigt Nacho ein sehr sauberes Sozialverhalten in der Hundegruppe

Von unbekannten Hunden ist sie zwar anfangs normalerweise nicht begeistert (es liegt in ihrer Natur alles Unbekannte erstmal gruselig zu finden), sie zeigt aber insgesamt ein sehr sauberes Sozialverhalten in der Hundegruppe, in der sie bei uns im Tierheim lebt. Für Nacho wäre ein vorhandener, sicherer Ersthund im neuen Zuhause optimal, der ihr zeigen kann, dass die Welt da draußen nicht immer so schlimm ist, wie sie denkt. Nacho neigt zu Jagdtrieb, wenn sie unterwegs kleinere, flüchtende Tiere sieht.

Vermittlung: Tierheim Henstedt-Ulzburg, Tel 04193/918 33, www.Tierheim-Henstedt-Ulzburg.de