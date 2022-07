Tierheim Elmshorn: Kaninchenseele Roberta braucht die Nähe zum Menschen

Roberta wurde mehrmals herumgereicht, was dem Rex-Zwergkaninchen zu schaffen gemacht hat. Das Tierheim Elmshorn sucht nun ein Zuhause für immer.

Elmshorn. Das kleine Rex-Zwergkaninchen Roberta wurde bereits mehrmals vom Tierheim Elmshorn aufgenommen. Die einen Vorbesitzer hatten keine Lust mehr, sich um sie zu kümmern, die anderen wollten sie nicht mehr, weil das Partner-Kaninchen verstorben war.

Rex-Zwergkaninchen Roberta lebt im Tierheim Elmshorn

Das Herumreichen hat Roberta viel zu schaffen gemacht. „Irgendwann ist das dann einfach zu viel für die kleine Kaninchenseele“, sagt Tierpflegerin Mandy Kasprik.

Roberta ist ein kleine Rex-Zwergkaninchen und liebt es, die Welt zu erkunden.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Das zierliche Persönchen hat es faustdick hinter den Löffeln. Selbstbewusst erobert sie ihr Umfeld, verlangt nach Leckereien und ist sehr direkt, wenn es darum geht, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse aufmerksam zu machen.

Rex-Zwergkaninchen Roberta erobert selbstbewusst ihr Umfeld

Die kleine Dame hat ein ganz klares Lebensmotto: Klein, aber Oho. Das Tierheim sucht für Roberta ein Zuhause vorrangig mit Kaninchengesellschaft (sie zieht eindeutig kastrierte Männchen vor). Alternativ kann sie ihren Kumpel vom Tierheim mitnehmen. Sie braucht viel Platz zum Toben, um die Welt zu erkunden und um zu spielen.

Das Kaninchen Roberta möchte am leben ihrer zukünftigen Bezugsperson teilnehmen.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor allem möchte sie auch gerne am Leben ihrer zukünftigen Bezugsperson teilhaben und nicht nur im Stall hocken. Denn für sie ist es höchst interessant, was die Menschen den ganzen Tag so anstellen.

Da Roberta als Rex-Kaninchen keinerlei Unterwolle entwickeln kann und ihr Deckhaar nur sehr bedingten Witterungsschutz bietet, ist sie nur für die reine Innenhaltung geeignet.

Das Tierheim wünscht sich für die Kaninchendame, dass sie dieses Mal in ein Für-immer-Zuhause und nicht wieder ein Bis-wir-keine-lust-mehr-haben-Zuhause einziehen kann.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de, Mail: info@tierheim-elmshorn.de