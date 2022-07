Tierheim Elmshorn: Stressfreies Zuhause für American Staffordshire gesucht

Elmshorn. Finnigan wurde über die Behörde als Sicherstellung vom Tierheim Elmshorn übernommen, nachdem der American Staffordshire Terrier gerade frisch eingezogen in seinem neuen Zuhause in das Gesicht des in der Familie lebenden Kindes geschnappt oder gar gebissen hat.

Der American Staffordshire Terrier Finnigan ist kein Gefahrenhund

Außerhalb des Tierheimgeländes und in bestimmten Situationen wird Finnigan mit einem Maulkorb abgesichert.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Mittlerweile ist der zweieinhalb Jahre alte Hund von der Behörde zur Vermittlung freigegeben worden und als kein Gefahrenhund eingestuft worden. Dennoch wird er außerhalb des Tierheimgeländes und in bestimmten Situationen mit Maulkorb abgesichert.

Finnigan ist ein fröhlich-freundlicher Hund, solange er nicht gestresst ist

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Im Tierheim ist der stattliche Rüde gegenüber bekannten Erwachsenen überwiegend freundlich und aufgeschlossen, kann aber in bestimmten Situationen in seinem Verhalten umschwenken. Bei den Pflegerinnen ist er, nachdem er sie nun lange kennenlernen konnte, in der Regel ein stabiler fröhlich-freundlicher Hund, solange er nicht gestresst ist.

„Er hat ein sehr, sehr großes Anlehnungsbedürfnis mit viel Schmusen und Körperkontakt“, sagt Tierpflegerin Pamela Popp. Bei fremden Personen reagiert er unterschiedlich. Hier kommt es sehr auf Situation, die beteiligten Leute und vor allem seinen aktuellen Level an Nervosität und Stress an. Zur Sicherheit trägt er beim Kennenlernen einen Maulkorb.

Der junge Rüde ist ständig auf der Suche nach Beschäftigung

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Der junge Rüde hat nicht gelernt, zur Ruhe zu kommen. Er ist ständig auf der Suche nach Beschäftigung und fordert penetrant nach Aufmerksamkeit. „Seine Frustrationstoleranz ist im unteren Drittel auf einer Skala von „Silvesterknaller“ einzustufen“, erklärt Pamela Popp. Jedoch lässt sich sein situatives Überdrehen durch souveräne Hundeführer schnell kontrollieren und umlenken.

Die zukünftigen Halter müssen viel Hundeerfahrung mitbringen

„Souveränität und empathische Autorität sind dabei die Forderungen an seine Interessenten. Für hundeerfahrene Menschen mit viel Geduld, guten Nerven, Gelassenheit und einer gehörigen Portion Humor ist Finnigan durchaus keine unüberwindbare Herausforderung“, findet Popp. „Ein paar Regeln, ein paar Grenzen und viel Lob, dann sieht man ihm förmlich an, wie bemüht er ist, seinen Menschen zu verstehen.“

Bei Lob bemüht sich Finnigan sehr, seinen Menschen zu verstehen

Schreiende Kinder sind nichts für Finnigan.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Beim Gassigehen zeigt Finnigan eine gute Leinenführigkeit, solange er entspannt ist und nicht zu viele Trigger von außen auf ihn einprasseln. Allerdings zeigt er leichte Tendenzen auf Bewegungsreize zu reagieren wie Fahrräder oder nah vorbeifahrende Autos.

Laut spielende Kinder sind nichts für den American Staffordshire Terrier

Wenn aber schreiende, spielende Kinder in der Nähe sind, die zum Beispiel Ball spielen, muss man besondere Vorsicht walten lassen. Begegnen Finnigan unterwegs Artgenossen, kann er nach kurzem Fixieren entspannt weitergehen, solange alle entspannt bleiben.

Beim Kennenlernen von netten Hündinnen hat sich Finnigan bisher grundsätzlich verträglich gezeigt und gibt sich Mühe, sie zu umwerben. Allerdings kann er, wenn er mal einen Kneifer abbekommt, auch einer Hündin gegenüber kurz garstig werden. Ein tägliches Zusammenleben wäre mit einer souveränen Hündin, die sein Verhalten positiv beeinflussen würde, wohl gut möglich. Bei Rüden entscheidet sehr die Sympathie.

Ob das Alleinebleiben in seinem Vorleben geklappt hat, kann das Tierheim nicht sagen.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Zum Alleinebleiben: Im Tierheim legt sich Finnigan einfach schlafen, wenn keiner in der Nähe ist und verhält sich ruhig. Wie gut es mit dem Alleinebleiben in seinem Vorleben geklappt hat, kann das Tierheim nicht sagen. Im Auto fährt Finnigan gut und unproblematisch mit.

Im Tierheim hat Finnigan kein Problem, allein zu bleiben

Finnigans blaue Fellfarbe kann im Vergleich zu anderen Farben öfter zu Hautproblemen/Allergien kommen (Stichwort „Dilution Gen“). Bisher hat Finnigan in dieser Hinsicht keine Probleme, dies ist aber keine Garantie, dass das so bleibt und sollte Interessenten bewusst sein.

Zu Kindern wird Finnigan aufgrund seiner Vorgeschichte nicht vermittelt

Zu Kindern wird Finnigan aufgrund seiner Vorgeschichte nicht vermittelt. Seine geringe Frustrationstoleranz und Kleinkinder sind eine gefährliche Mischung. Katzen oder andere Kleintiere sollte es im neuen Zuhause auch nicht geben.

Als neue Halter sucht das Tierheim Menschen, die Finnigan gerecht werden und sich der Verantwortung bewusst sind, den Rüden so zu fördern, dass seine kleinen Baustellen möglichst verschwinden und er immer so abgesichert ist, dass keine Unfälle passieren.

Der American Staffordshire wird nur in bestimmte Bundesländer vermittelt

Außerdem sollte der zukünftige Halter die gesetzliche Lage zu American Staffordshire Terriern inner- und außerhalb Deutschlands kennen. Hinzu kommt, dass die Vermittlung von Finnigan nur in den Bundesländern Schleswig-Holstein oder Niedersachsen möglich ist.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21,www.tierheim-elmshorn.deMail: info@tierheim-elmshorn.de