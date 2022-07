13-Jährige auf Spielplatz sexuell belästigt – Täter flüchtig

Auf einem Spielplatz in Schenefeld soll ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht worden sein. (Symbolbild). Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Schenefeld. Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwoch ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben. Tatort war laut den Polizeiangaben von Freitag der Spielplatz am Kiebitzweg in Schenefeld. Die Beamten suchen jetzt als Zeugen die Personen, die sich zur Tatzeit dort aufgehalten haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen befand sich das Opfer gegen 11.45 Uhr mit einem Freund auf dem Spielplatz. Während sich die 13-Jährige mit ihrem Begleiter auf einer Bank unterhielt, setzte sich der Täter unvermittelt zwischen die beiden. Im weiteren Verlauf soll der Täter das Mädchen dann sexuell berührt haben.

Sexuelle Belästigung: Ein Frau und zwei Männer waren in der Nähe

Unmittelbar danach soll eine Frau, die sich ebenfalls auf dem Spielplatz aufhielt, zu der 13-Jährigen und dem Täter gekommen sein. Der Mann entfernte sich daraufhin in eine unbekannte Richtung. Bisher ist nicht klar, ob die Frau eventuell den Übergriff wahrgenommen hat. Auch zwei weitere Männer, die am Spielplatz gesehen worden sind, könnten die Tat beobachtet haben.

Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat auffällig dunkle Haut sowie schwarze, kurze Haare. Er trug ein Basecap, ein blaues Hemd, eine graue Hose und eine eckige Sonnenbrille und sprach Deutsch mit einem deutlich hörbaren Akzent.

Hinweise an die Ermittler unter der Telefonnummer 04101 202-0.