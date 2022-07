Tierheim Elmshorn: Waisenkätzchen Elli braucht ein Zuhause zum Schmusen

Elmshorn. Kätzchen Ellie ist mit ihren beiden Brüdern als kleines Baby vom Tierheim Elmshorn als Fundkatze aufgenommen worden. Tragisch ist, dass sie viel zu früh ihre Mutterkatze verloren hat, da die nicht bei dem Fund mit dabei war.

Waisenkätzchen Elli wurde als Fundkatze vom Tierheim Elmshorn aufgenommen

Kätzchen Ellie ist erst zwölf Wochen alt und ist sehr verschmust.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Im Tierheim war das mittlerweile zwölf Wochen alte Kätzchen am Anfang noch sehr ängstlich, aber inzwischen hat sich das weitestgehend gelegt. Ab und an hat sie auch noch ihre unsicheren Momente, aber meistens überwiegt die Neugierde. Sie will überall mit dabei sein, spielen, toben und ganz viel kuscheln. Nähe und Geborgenheit sind sehr wichtig für sie.

Elli liebt es zu spielen – aber am liebsten mag sie Kuscheleinheiten

Ellie braucht unbedingt eine Partnerkatze und wird deswegen nur als Zweitkatze zu einem kleinen Katzenmädchen in ihrem Alter vermittelt. Eine Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon oder (sobald sie alt genug ist) auch mit einem Freigang ist möglich. Interessenten möchten sich bitte nur per E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de wenden, mit einer Beschreibung zu sich selbst und der eigenen Lebenssituation.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de, Mail: info@tierheim-elmshorn.de