Feuerwehr Verpuffung in Elmshorner Firma – ein Arbeiter verletzt

Die Elmshorner Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Arbeitsunfall ausrücken. (Symbolbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Feuerwehr muss an Werner-von-Siemens-Straße ausrücken. In der Nähe der A23 gab es einen Arbeitsunfall in einem Unternehmen.