FWB-Stadtvertreter Axel Schmidt erläuterte am Modell 1:100, wie die alte Bücherei am Holstenring in Barmstedt mit einem zweigeschossigen Anbau mit Dachterrasse und Solarkollektoren kostengünstig erweitert werden könnte. Im Hintergrund sitzt FWB-Fraktionschef Peter Gottschalk.