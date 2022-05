Tierheim Elmshorn: Neues Zuhause auf Lebenszeit für Hund gesucht

Elmshorn. Der Rehpinscher-Mischling Plankton ist fast zwölf Jahre alt und wurde vom Tierheim Elmshorn aufgenommen, die nun für ihn ein liebevolles Zuhause auf Lebenszeit suchen. Der kleine Kerl ist eine freundliche, aufgeschlossene, unternehmungslustige Frohnatur, auch fremden Menschen gegenüber. Dass er nur ein Auge hat, scheint ihn überhaupt nicht zu stören.

Das Tierheim Elmshorn sucht für Rehpinscher-Mischling Plankton ein Zuhause

Im Tierheim Elmshorn gab es ein paar Situationen, in denen Plankton etwas angespannt reagiert hat. „Seien wir mal ganz ehrlich. Wer bleibt denn immer gelassen?“, fragt Pamela Popp vom Tierheim Elmshorn, „vor allem, wenn man gerade in einer Ausnahmesituation steckt und im Tierheim zurückgelassen wurde.“

Plankton nur ein Auge, mit der Situation kommt er sehr gut zurecht.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Mit Artgenossen zeigt Plankton sich gut verträglich, lässt sich aber auch nicht die Butter vom Brot nehmen und vertritt seinen Standpunkt. Im Tierheim lebte Plankton bisher mit zwei weiteren kleinen Rüden zusammen.

Plankton verträgt sich gut mit anderen Hunden

Dies lief problemlos, solange alle ihre Etikette wahren. Ein schon vorhandener Hund sollte bei vorhandener Sympathie vermutlich kein Problem sein. Plankton würde sich vermutlich am meisten über eine Hundedame freuen, die nicht auf ihm herumturnt.

Wenn er „zu verliebt“ ist, kann er anfangs auch selbst mal aufdringlich sein, das hat sich aber bisher schnell gelegt.

Der Rehpinscher-Mischling geht gut an der Leine und bleibt auch in den meisten Situationen gelassen.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Der Rehpinscher-Mischling hat eine recht gute Leinenführigkeit und bleibt auch in den meisten Situationen gelassen. Ein entgegenkommender, brüllender Hund kann aber schon mal eine Reaktion von Plankton verursachen. Er liebt es, mit unseren ehrenamtlichen Kuschelmenschen ausgiebige Runden durch Elmshorn zu drehen.

Er liebt ausgiebige Spaziergänge und möchte am liebsten immer mit dabei sein

Am liebsten ist Plankton immer mit dabei. Er bleibt in Gesellschaft mit anderen Hunden gut allein, vermutlich sollte es im neuen Zuhause für ein paar Stunden auch ok sei. Sollte es nicht gleich klappen, müsste es die Möglichkeit geben, dieses schrittweise mit ihm üben zu können. Plankton schiebt lieber eine ruhige Kugel und kann auf viel Tumult und Aktion verzichten, er sucht ein Zuhause ohne kleine Kinder. Im Auto fährt er ohne Probleme mit.

Vermittlung:Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de, Mail: info@tierheim-elmshorn.de