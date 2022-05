Seelchen Mikado fehlt ein ruhiges Zuhause mit Kuschelfaktor

Elmshorn. Der etwa zehnjährige Kater Mikado wurde sehr geschwächt vom Tierheim Elmshorn aufgenommen, sodass er anfangs nicht einmal mehr richtig laufen konnte. Das musste der kleine Kerl erst wieder lernen, auch die Muskulatur musste wieder aufgebaut werden.

Inzwischen kann er wieder laufen, sogar rennen und klettern. Er hat sich zwar körperlich richtig gut erholt, aber er ist ein unsicherer Kater, der kaum Selbstbewusstsein mit auf den Weg bekommen hat.

Mikado braucht ein ruhiges Zuhause ohne Hektik und Lärm.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Der ängstliche Kater Mikado muss lernen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen

Alles, was schnell, laut oder hektisch ist, macht ihm Angst. Bei ruhigen Menschen, in einem ruhigen Umfeld, fasst er schnell Vertrauen und ist dann so ein richtiges Seelchen. Er kuschelt für sein Leben gern und ist ein ganz charmanter Bursche. Mikado ist keine Familienkatze. Er würde sich bestimmt bei ruhigen Rentnern – mit viel Zeit für ihn – sehr wohl fühlen, die ihm dabei helfen, mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Da Mikado gern draußen ist, ist ein Freigang in möglichst ruhiger Umgebung für ihn wichtig. gmg

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21,

www.tierheim-elmshorn.de, Mail: info@tierheim-elmshorn.de

